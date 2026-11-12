W Japonii wiceminister finansów do spraw międzynarodowych Atsushi Mimura ponownie ostrzegł przed nadmierną zmiennością na rynku walutowym, gdy jen zbliżył się do kluczowego poziomu 160 za dolara amerykańskiego.

Oświadczenie japońskiego urzędnika

Mimura powiedział dziennikarzom, że nie będzie komentował obecnego poziomu kursu wymiany, jednak uważa, że ostatnie wahania walut były zbyt gwałtowne. Powiedział także, że jest jeszcze za wcześnie, by zapominać o wydarzeniach tego lata. Jego słowa prawdopodobnie dotyczyły interwencji Japonii polegających na kupnie jenów pod koniec lipca i na początku sierpnia. Jedna z takich operacji, według Channel NewsAsia, została przeprowadzona wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi.

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Kurs zbliżył się do 160 jenów za dolara

Rankiem 12 listopada dolar wzrósł do 159,94 jena, osiągając najwyższy poziom od ponad dwóch miesięcy. Waluta amerykańska umacniała się w związku z oczekiwaniami, że Rezerwa Federalna USA podniesie stopy procentowe po wysokich odczytach inflacji w Stanach Zjednoczonych oraz jastrzębich wypowiedziach przedstawicieli amerykańskiego regulatora.

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