Japońska spółka energetyczna TEPCO opóźni restart bloku nr 7 w Elektrowni Jądrowej Kashiwazaki-Kariwa w prefekturze Niigata. Podczas prac firma wykryła problem z wytrzymałością betonowej konstrukcji, w której znajduje się reaktor, informuje OilPrice.

Rewizja harmonogramu uruchomienia

TEPCO planowała ponowne uruchomienie siódmego bloku w sierpniu 2029 roku. Teraz firma musi zrewidować prace budowlane i harmonogram restartu, aby spełnić wymogi antyterrorystyczne japońskiego regulatora jądrowego. Przewidują one, że konstrukcja musi być wystarczająco wytrzymała, aby przetrwać celowe uderzenie samolotu.

Problem z wytrzymałością betonowej konstrukcji wykryto we wrześniu. Kierownik Elektrowni Jądrowej Kashiwazaki-Kariwa Takeyuki Inagaki oświadczył na briefingu, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby podać zaktualizowane terminy. Według niego wykonawca, który ma wznieść konstrukcję dla reaktora, dopuszcza przesunięcie planowanego na sierpień 2029 roku restartu o ponad rok.

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Powrót do energetyki jądrowej

Elektrownia Jądrowa Kashiwazaki-Kariwa jest największa na świecie pod względem mocy zainstalowanej — niemal 8 GW. Wcześniej w tym roku TEPCO ponownie uruchomiła w elektrowni blok nr 6, po raz pierwszy od niemal 15 lat wracając do produkcji energii jądrowej po awarii w Fukushimie w 2011 roku.

Przed awarią energetyka jądrowa zapewniała około 30% produkcji energii elektrycznej w Japonii. Po katastrofie wszystkie reaktory w kraju zatrzymano w celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa. Od 2015 roku Japonia ponownie uruchomiła 15 z 33 reaktorów, a kolejne siedem przechodzi procedurę zatwierdzania wznowienia pracy.

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