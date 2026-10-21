Japońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wypłaciło prawie rozwiązanej opozycyjnej Centrowej Partii Reform 584 mln jenów subwencji państwowej. Pieniądze przekazano w ramach trzeciej w tym roku transzy finansowania partii politycznych.

Jak podaje The Japan Times, sojusz faktycznie zakończył działalność we wrześniu. Jednocześnie deputowany do Izby Reprezentantów So Watanabe pozostał jedynym członkiem partii, aby mogła ona otrzymać subwencję i wykorzystać ją na pokrycie kosztów związanych z lutowymi wyborami do niższej izby parlamentu.

Jak rozdzielane są środki

Wysokość finansowania państwowego dla japońskich partii ustala się między innymi na podstawie liczby ich deputowanych według stanu na 1 stycznia i 9 lutego — dzień po wyborach do Izby Reprezentantów. Środki są wypłacane w czterech transzach: w kwietniu, lipcu, październiku i grudniu.

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Otrzymanie subwencji przez Centrową Partię Reform wywołało krytykę, ponieważ partia praktycznie zaprzestała działalności politycznej. Wszyscy jej parlamentarzyści, z wyjątkiem Watanabego, opuścili partię.

Wypłaty dla innych partii

Część byłych deputowanych sojuszu do Izby Reprezentantów, którzy wcześniej należeli do Konstytucyjno-Demokratycznej Partii Japonii, utworzyła Demokratyczną Partię Reform. Nowo powstałe ugrupowanie nie otrzymało subwencji państwowych.

Rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna otrzymała w tej transzy 3,84 mld jenów, a jej sojusznik — Japońska Partia Innowacji — 703 mln jenów. Wśród sił opozycyjnych Konstytucyjno-Demokratycznej Partii przyznano 779 mln jenów, Demokratycznej Partii dla Ludu 678 mln jenów, a partii Sanseito 497 mln jenów. Japońska Partia Komunistyczna, która sprzeciwia się systemowi subwencji politycznych, nie złożyła wniosku o środki państwowe.

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