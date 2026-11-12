Japońscy badacze wykryli związek między utratą zębów a wyższą częstością demencji wśród osób w wieku 65 lat i starszych. Jak informuje ScienceAlert, naukowcy przeanalizowali dane 47 293 uczestników Japan Gerontological Evaluation Study, których obserwowano przez około dziewięć lat — od 2013 do 2022 roku.

W tym okresie u 8247 uczestników, czyli 17,4% próby, rozwinęła się demencja. Badacze wykorzystali liczbę zachowanych zębów jako wskaźnik zdrowia jamy ustnej, ponieważ utrata zębów może być skutkiem długiej historii próchnicy lub ciężkich chorób dziąseł.

Częstość demencji rosła wraz z utratą zębów

Wśród uczestników mających co najmniej 20 zębów częstość demencji wynosiła 1,63 przypadku na 100 osobo-lat. Dla osób z 10–19 zębami wskaźnik ten wynosił 2,31, z 1–9 zębami — 2,97, a wśród osób bez żadnego zęba — 4,34.

Po uwzględnieniu płci, wieku i dochodu ekwiwalentnego ryzyko demencji było o 14% wyższe w grupie z 10–19 zębami, o 12% wyższe w grupie z 1–9 zębami oraz o 27% wyższe wśród osób bez zębów w porównaniu z uczestnikami mającymi 20 lub więcej zębów.

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Porównanie z innymi czynnikami ryzyka

Badacze ocenili również populacyjny ułamek ryzyka — miarę statystyczną, która modeluje możliwy wkład czynnika w liczbę przypadków choroby przy założeniu związku przyczynowego. Dla utraty zębów wyniósł on 7,2%. Był to trzeci największy wskaźnik w badaniu, po objawach depresyjnych — 10,5% — i izolacji społecznej — 9,4%.

Wśród mężczyzn oszacowanie dla utraty zębów było najwyższe spośród wszystkich analizowanych czynników i wyniosło 12%. Wśród kobiet zajęło czwarte miejsce — 6,1%.

Autorzy podkreślają, że badanie nie dowodzi, iż utrata zębów powoduje demencję ani że jej zapobieganie koniecznie zmniejszy liczbę przypadków choroby. Dane opierały się również na samoocenach uczestników. Wśród możliwych wyjaśnień związku naukowcy wymienili trudności z przeżuwaniem pokarmu i pogorszenie odżywiania, izolację społeczną oraz stan zapalny w jamie ustnej.

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