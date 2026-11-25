Japońscy baseballiści Teruaki Sato i Kaima Taira uzgodnili transfery do klubów MLB w USA i Kanadzie: Sato ma dołączyć do Chicago Cubs, a Taira — do Toronto Blue Jays. Informuje o tym The Japan Times, powołując się na kilka amerykańskich mediów.

Kontrakt Sato z Chicago

Według dziennikarza ESPN Jeffa Passana 27-letni Sato uzgodnił z Cubs sześcioletnią umowę wartą 120 mln dolarów. Leworęczny pałkarz spędził siedem sezonów w Hanshin Tigers: jego średnia odbić w karierze wynosi 0,271, zdobył 163 home runy i 518 RBI.

W sezonie 2026 Sato zdobył Potrójną Koronę Central League japońskiego profesjonalnego baseballu, kończąc sezon ze średnią odbić 0,306, 39 home runami i 106 RBI. Był także liderem ligi w OPS — 0,991, liczbie hitów — 165 oraz double'ów — 40. W 2025 roku Sato został najbardziej wartościowym zawodnikiem Central League.

Sato dwukrotnie zdobywał Złotą Rękawicę jako trzeciobazowy — w 2025 i 2026 roku. Oczekuje się jednak, że w Chicago będzie grał na zapolu, ponieważ pozycję trzeciobazowego w zespole zajmuje Alex Bregman.

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Taira przechodzi do Toronto

Passan poinformował również, że 27-letni Taira uzgodnił pięcioletni kontrakt z Toronto Blue Jays o wartości 80 mln dolarów. Umowa przewiduje premię za podpisanie kontraktu w wysokości 5 mln dolarów oraz możliwość odstąpienia przez zawodnika od kontraktu po trzecim sezonie.

Praworęczny miotacz występuje w Saitama Seibu Lions od 2019 roku jako starter i reliever. W 592 inningach w NPB zanotował 37 zwycięstw i 24 porażki, 62 sejwy oraz ERA 1,78.

W sezonie 2026 Lions wykorzystywali Tairę jako startera. Zakończył sezon z bilansem 12–5, ERA 1,36 i 141 strikeoutami w 146 inningach, był najlepszy w Pacific League pod względem ERA i otrzymał Złotą Rękawicę. W Blue Jays Taira zostanie drugim byłym zawodnikiem NPB po Kazumie Okamoto.

Umowy przed możliwym lokautem

Sato i Taira uzgodnili kontrakty kilka dni przed 1 grudnia, kiedy wygasa obecna umowa zbiorowa między MLB a związkiem zawodników. Jeśli strony nie osiągną nowego porozumienia do tego terminu, cała działalność ligi zostanie zawieszona. Jedynym z trzech zawodników NPB, którzy w tym roku nadal próbują przejść do MLB przez system posting, pozostaje miotacz Hokkaido Nippon-Ham Fighters Hiromi Ito.

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