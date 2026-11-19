Japońscy badacze opracowali podejście MRI, które umożliwiło zobrazowanie aktywności enzymu paraoksonazy w wątrobie żywych myszy. Jak podaje News-Medical, metodę przetestowano na modelach metabolicznie związanej stłuszczeniowej choroby wątroby oraz jej zapalnej postaci — metabolicznie związanego stłuszczeniowego zapalenia wątroby.

Sonda molekularna do MRI

Nad opracowaniem pracowała wspólna grupa kierowana przez Yoichiego Takakusagiego z japońskich Narodowych Instytutów Nauki i Technologii Kwantowej, z udziałem Daichiego Kaneko, Akari Ikedy z Nippon Sanso Corporation oraz innych specjalistów. Stworzyli sondę molekularną opartą na mewalonolaktonie znakowanym węglem-13.

Paraoksonaza, czyli PON, jest produkowana głównie w wątrobie i uczestniczy w metabolizmie lipidów oraz ochronie przed stresem oksydacyjnym. Enzym przekształca mewalonolakton w kwas mewalonowy. Porównując sygnały MRI pochodzące od tych dwóch substancji, badacze mogli oceniać aktywność PON bezpośrednio w wątrobie.

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Spadek aktywności wraz z postępem choroby

Aby wzmocnić sygnał, zespół zastosował hiperpolaryzację. Według badaczy hiperpolaryzator SpinAligner, zainstalowany w Instytucie Nauk o Życiu Kwantowym QST, zapewnił sygnał około 230 tysięcy razy silniejszy w porównaniu ze standardowymi warunkami MRI. U myszy do zobrazowania aktywności enzymu w wątrobie wystarczyło skanowanie trwające około 20 sekund.

U zwierząt karmionych specjalną dietą w celu modelowania stłuszczeniowej choroby wątroby i stłuszczeniowego zapalenia wątroby aktywność PON w wątrobie stopniowo spadała wraz z postępem choroby. Autorzy uważają, że w przyszłości dostosowanie takich sond do innych enzymów może pomóc tworzyć metody obrazowania aktywności biochemicznej, a nie tylko zmian anatomicznych. Wyniki opublikowano 12 listopada 2026 roku w czasopiśmie Sensors & Diagnostics.

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