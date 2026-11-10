Naukowcy z Nara Institute of Science and Technology w Japonii ustalili, w jaki sposób białko bakteriofaga Sgl PP7 hamuje działanie MurJ — bakteryjnego transportera potrzebnego do przenoszenia lipidów, z których powstaje ściana komórkowa. Wyniki pracy opublikowano 27 października 2026 roku w czasopiśmie PLOS Biology, informuje News-Medical.

Jak białko zatrzymuje transporter

Zespół kierowany przez adiunkta Hidetakę Kogę zbadał kompleks MurJ–Sgl PP7 za pomocą mikroskopii krioelektronowej. Naukowcy przeprowadzili także eksperymenty z ukierunkowanymi mutacjami białek, lizą komórek bakteryjnych i modelowaniem komputerowym.

Ustalili, że Sgl PP7 układa się wzdłuż rowka MurJ wiążącego lipidy, a jego krótki fragment C-końcowy wchodzi do głębokiej wewnętrznej jamy transportera. Taka interakcja stabilizuje MurJ w konformacji skierowanej na zewnątrz i uniemożliwia mu przejście zmian strukturalnych potrzebnych do transportu lipidów.

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Różne białka działają na jeden cel

Naukowcy porównali mechanizm Sgl PP7 z dwoma innymi znanymi białkami fagowymi — Lys M i Sgl CJ3. Choć wiążą się z MurJ w różny sposób, wszystkie trzy stabilizują podobną konfigurację tego transportera. Według Hidetaki Kogi wyniki wskazują na ewolucję konwergentną w kierunku wspólnego celu poprzez różne mechanizmy hamowania.

Autorzy pracy zaznaczają, że zrozumienie takich interakcji może stać się podstawą poszukiwania leków ukierunkowanych na MurJ, a także tworzenia sztucznych białek fagowych o selektywnym działaniu przeciwbakteryjnym. Jednocześnie badanie pozostaje na etapie nauk podstawowych.

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