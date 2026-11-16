Naukowcy z Instytutu Naukowego w Tokio w Japonii ustalili, że sztywność macierzy zewnątrzkomórkowej wpływa na wczesną aktywację komórek gwiaździstych wątroby i wiąże się z kierunkiem ich dalszego rozwoju. Miękkie środowisko było związane ze stanami komórkowymi powiązanymi z odbudową tkanki, natomiast sztywne — z programami ekspresji genów charakterystycznymi dla włóknienia, podaje News-Medical.

Jak badano komórki

Komórki gwiaździste wątroby odgrywają kluczową rolę we włóknieniu: w odpowiedzi na uszkodzenie wytwarzają składniki macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym kolagen. Może to zwiększać sztywność tkanki. W przypadku przewlekłego uszkodzenia wątroby nadmierne gromadzenie się takiej macierzy sprzyja włóknieniu, które może postępować do marskości.

Zespół pod kierownictwem profesora Seia Kakinumy hodował pierwotne mysie komórki gwiaździste wątroby na podłożach z polidimetylosiloksanu o różnej sztywności: 0,2 kPa dla miękkiego środowiska i 32 kPa dla sztywnego. Jako wariant referencyjny wykorzystano również standardowy polistyren do hodowli komórkowych. Naukowcy zastosowali sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek w różnych punktach czasowych, a także metody analizy pseudoczasu i RNA velocity. Wyniki dodatkowo zestawiono z otwartymi danymi dotyczącymi uszkodzenia wątroby u myszy i ludzi.

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Program genowy związany z marskością

W miękkich warunkach komórki miały bardziej zaokrąglony kształt i wykazywały przejściowy program ekspresji genów związany z aktywnością Nrf2. Wzrastała w nich także ekspresja czynników związanych z regeneracją, w tym Hgf i Rspo3.

W sztywnym środowisku komórki tworzyły inny program transkrypcyjny związany z wczesną aktywacją i włóknieniem. Badacze nazwali odpowiadający mu zestaw genów HSC EarlyHardSignature. Wykryto go w włóknistych przegrodach ludzkiej tkanki wątroby; w badanej kohorcie pacjentów ta sygnatura genowa była związana z nasileniem marskości i dalszym postępem choroby.

Autorzy zaznaczyli, że zwiększona sztywność wątroby może zmieniać stan komórek gwiaździstych i następnie nasilać włóknienie, tworząc cykl samowzmacniający. Jednocześnie prognostyczne i funkcjonalne znaczenie wykrytej sygnatury wymaga dodatkowej weryfikacji. Wyniki opublikowano online 1 września 2026 roku w czasopiśmie Hepatology International.

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