W Japonii grupa badawcza oświadczyła, że jako pierwsza na świecie stworzyła hybrydowe komórki poprzez połączenie jednokomórkowego glonu Cyanidioschyzon merolae z hodowanymi komórkami zwierzęcymi. Naukowcy nazwali takie komórki „planimalnymi”. W pracach uczestniczyli specjaliści z Uniwersytetu Tokijskiego, Instytutu Nauki w Tokio, Uniwersytetu Kindai i innych instytucji, informuje The Japan Times.

DNA glonu zintegrowano z chromosomami

Według zespołu udało się zintegrować całe DNA C. merolae z chromosomami komórek zwierzęcych. W eksperymencie wykorzystano komórki jajnikowe chomika chińskiego, stosowane w produkcji leków i innych produktów.

Glon nie ma ściany komórkowej i wyróżnia się niewielkim genomem. Badacze połączyli go z komórkami zwierzęcymi za pomocą glikolu polietylenowego — powszechnej metody fuzji komórek. Pomimo niskiej skuteczności procesu uzyskali komórki ze zintegrowanym DNA glonu.

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Komórki na razie nie przeprowadzają fotosyntezy

Pod względem funkcjonalnym otrzymane komórki pozostały komórkami zwierzęcymi: DNA glonu zostało zahamowane przez mechanizm metylacji, a chloroplasty umożliwiające fotosyntezę uległy zniszczeniu podczas fuzji. Jednocześnie hybrydowe komórki dzieliły się i rozmnażały przez ponad 150 pokoleń, tak jak zwykłe hodowane komórki zwierzęce.

Profesor Sachihiro Matsunaga z Graduate School of Frontier Sciences Uniwersytetu Tokijskiego oświadczył, że zespół ma nadzieję w przyszłości wprowadzić chloroplasty i aktywować geny glonu, aby komórki wytwarzały tlen dzięki fotosyntezie. Zdaniem badaczy masowa hodowla komórek zdolnych do produkcji użytecznych białek zwierzęcych i roślinnych za pomocą fotosyntezy mogłaby otworzyć nowe podejścia do produkcji leków i mięsa hodowlanego. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Communications.

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