W Japonii rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna, jej partner koalicyjny Japońska Partia Innowacji oraz opozycyjna Demokratyczna Partia dla Ludu wspólnie złożyły projekt ustawy o zmniejszeniu składu niższej izby parlamentu o 31 miejsc. Wszystkie cięcia dotyczyłyby deputowanych wybieranych w systemie proporcjonalnym, podczas gdy liczba okręgów jednomandatowych pozostanie bez zmian.

Jak informuje The Japan Times, partie dążą do uchwalenia dokumentu do 12 grudnia, gdy kończy się obecna sesja parlamentu. W czerwcu ubiegłego roku Partia Liberalno-Demokratyczna i Japońska Partia Innowacji już złożyły podobny projekt ustawy, przewidujący zmniejszenie liczby mandatów proporcjonalnych o 45.

Zmiany w systemie proporcjonalnym

Zaktualizowany dokument przewiduje połączenie bloków proporcjonalnych Chugoku i Shikoku, przez co ich łączna liczba w kraju zmniejszy się z 11 do 10. Mandaty proponuje się rozdzielać według zmodyfikowanej metody Sainte-Laguë, która w przeciwieństwie do obecnie stosowanej metody D'Hondta ma dawać mniejszym partiom lepsze szanse na zdobycie miejsc.

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Jednocześnie kandydaci startujący równocześnie w okręgu jednomandatowym i z listy partyjnej, którzy przegrają w okręgu, będą musieli uzyskać co najmniej jedną szóstą ważnych głosów. Obecnie próg wynosi jedną dziesiątą. Jeśli partia nie będzie miała wystarczającej liczby kandydatów, aby obsadzić zdobyte mandaty proporcjonalne, miejsca te pozostaną nieobsadzone, zamiast zostać ponownie rozdzielone między inne siły polityczne.

Zastrzeżenia opozycji

Partia Komeito oświadczyła, że zmniejszenie wyłącznie liczby mandatów proporcjonalnych wzmocni znaczenie okręgów jednomandatowych. Japońska Partia Komunistyczna również sprzeciwiła się inicjatywie, uznając, że proponowane zmiany utrudnią małym partiom zdobywanie miejsc i osłabią ich reprezentację.

W przypadku uchwalenia nowe zasady mogą wejść w życie wraz z odrębną ustawą o rewizji granic okręgów jednomandatowych na podstawie wyników spisu ludności z 2025 roku — potencjalnie w 2027 roku. Trzy partie, które złożyły projekt ustawy, mają większość w obu izbach parlamentu.

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