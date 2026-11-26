Japońska grupa finansowa Mizuho Financial Group sfinalizowała w Indiach transakcję nabycia od KKR pakietu kontrolnego banku inwestycyjnego Avendus Capital. Transakcję, ogłoszoną w ubiegłym roku, wyceniano na kwotę do 47 mld rupii, czyli 510 mln dolarów.

Avendus zachowa markę

Warunkiem poparcia transakcji przez Gaurava Deepaka było zachowanie niezależności Avendus. Pozwala to spółce kontynuować działalność pod własną marką i zachować swoją tożsamość.

Jak podaje The Japan Times, Deepak odbył około 200 rozmów z przedstawicielami Mizuho przez niemal dwa lata, zanim poparł nabycie pakietu kontrolnego należącego do KKR.

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Transgraniczne transakcje

Przejęcie ma pomóc Mizuho uzyskiwać większe mandaty przy transgranicznych transakcjach. Avendus liczy na wykorzystanie sieci, wiedzy branżowej i kontaktów biznesowych japońskiej grupy.

Mizuho jest trzecim co do wielkości bankiem w Japonii. Grupa deklaruje, że dąży do znalezienia się w gronie wiodących banków inwestycyjnych na świecie do 2030 roku.

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