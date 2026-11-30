Australijska firma inwestycyjna Challenger otrzymała zmienioną ofertę przejęcia od jednostki japońskiej grupy ubezpieczeniowej Daiichi Life. Oferta dotyczy pozostałych 79,5% akcji Challenger, których japoński ubezpieczyciel jeszcze nie posiada, i wycenia spółkę na 8,31 mld dolarów australijskich, czyli około 5,52 mld dolarów amerykańskich.

Poinformował o tym Channel NewsAsia. Na początku listopada Challenger odrzucił wcześniejszą ofertę Daiichi Life opiewającą na 8,17 mld dolarów australijskich, twierdząc, że nie odzwierciedlała ona godziwej wartości spółki, biorąc pod uwagę, że transakcja dałaby Daiichi Life kontrolę nad nią.

Nowa cena za akcję

Zmieniona oferta przewiduje 12,40 dolara australijskiego za akcję. To o 6% więcej niż ostatnia cena zamknięcia akcji Challenger. Wcześniej Daiichi Life oferował 11,80 i 12,20 dolara australijskiego za akcję.

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Wyłączna analiza due diligence

Challenger przyznał TAL Daiichi Life Australia 30 dni roboczych na wyłączną analizę due diligence spółki. Z uwzględnieniem przerwy świątecznej okres ten ma potrwać do połowy stycznia 2027 roku.

Challenger przyznał również tej jednostce prawo do co najmniej pięciu dni roboczych na wyrównanie warunków każdej konkurencyjnej oferty w okresie wyłączności. Według danych LSEG TAL Daiichi Life Australia posiada już 20,47% akcji Challenger.

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