Japoński magazyn egg, poświęcony kulturze gyaru, ogłosił wyrażenie 上等界隈 (jōtō kaiwai) głównym slangowym słowem roku. Wyniki corocznego zestawienia magazyn opublikował 1 listopada. Jak podaje The Japan Times, według wyjaśnień egg wyrażenie to opisuje osoby o zdecydowanym i buntowniczym charakterze lub środowisko wokół nich.

Druga część słowa — 界隈 (kaiwai) — dosłownie oznacza obszar lub okolicę, ale w internecie często jest używana na określenie społeczności albo konkretnej sceny. Słowo 上等 (jōtō) oznacza „pierwszorzędny”, lecz może także mieć zuchwały, wyzywający wydźwięk.

Wpływ reality show

Rozpowszechnienie 上等界隈 wiąże się z reality show Netflixa Badly in Love, którego japoński tytuł brzmi ラヴ上等. Wśród uczestniczek programu były była modelka egg Kiiripu oraz modelka magazynu nuts Ruru. Według egg to właśnie wpisy Ruru w mediach społecznościowych pomogły spopularyzować to wyrażenie.

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Magazyn egg założono w 1995 roku; stał się jednym z najbardziej znanych mediów o kulturze gyaru, w tym o modzie, makijażu i poglądach młodych kobiet związanych z tokijską dzielnicą Shibuya. Wydanie drukowane zawieszono w 2014 roku, a w 2018 roku magazyn wznowił działalność w formacie internetowym i znalazł odbiorców w mediach społecznościowych.

Slang o relacjach i niekończącym się scrollowaniu

Drugie miejsce na liście zajął zapożyczony z angielskiego wyraz フレネミー (furenemī), czyli „frenemy” — osoba, która zachowuje się jak przyjaciel, ale w rzeczywistości jest nieżyczliwa. Do zestawienia trafiło także ばり気まずい (bari kimazui), oznaczające „wyjątkowo niezręcznie”; partykuła bari, charakterystyczna dla zachodniojapońskich dialektów, wzmacnia znaczenie słowa „niezręcznie”.

Wśród innych wyrażeń znalazło się ドパガキ (dopagaki), połączenie słów „dopamina” i „dziecko” albo „urwis”. Tak określa się osobę, która stale szuka nowych bodźców: na przykład ogląda filmy z podwójną prędkością albo otwiera TikToka na minutę i wraca po godzinie. ドパガキ i フレネミー znalazły się także na krótkiej liście ogólnokrajowej nagrody za nowe słowa i modne wyrażenia.

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