Polska lekkoatletka Kinga Jackowska zajęła czwarte miejsce w pchnięciu kulą na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Dakarze w Senegalu. Jej najlepszym wynikiem była próba na 15,68 m. Do piątej serii Polka znajdowała się w czołowej trójce, jednak Egipcjanka Alaa Belal wyprzedziła ją, pchając kulę na 15,92 m.

Podział medali

Złoty medal zdobyła Węgierka Zsofi Marton z wynikiem 16,47 m. Srebro wywalczyła Chorwatka Zara Veltruski, która uzyskała 16,10 m, a brąz przypadł Belal. W ostatniej serii Jackowska oddała próbę na 15,28 m, co nie pozwoliło jej wrócić do medalowej trójki.

Według Interia Sport, podczas zawodów doszło do zamieszania z kolejnością prób: Belal weszła do koła przed Jackowską. Po interwencji sędziów polska zawodniczka otrzymała prawo do wykonania swojej próby.

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Poprzednie występy zawodniczki

Jackowska w tym sezonie dwukrotnie poprawiała halowy rekord Polski wśród zawodniczek do lat 18 — do 17,90 m. Latem została wicemistrzynią Europy U18 we włoskim Rieti, a także awansowała do finału mistrzostw świata U20 w Eugene. Przed startem w Dakarze zawodniczka miała problemy z nogą i plecami, a do treningów wróciła w październiku.

Inny reprezentant Polski w programie lekkoatletycznym, tyczkarz Maksymilian Kania, zajął szóste miejsce z wynikiem 4,50 m. Łącznie polska ekipa złożona z sześciu sportowców zdobyła w Dakarze dwa medale: Lena Kaczkowska w skoku o tyczce oraz Szymon Dolenga w biegu na 100 m.

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