W Stanach Zjednoczonych IBM, AMD i Oak Ridge National Laboratory (ORNL) uruchomiły wspólną platformę do testowania metod wykrywania i korygowania błędów w obliczeniach kwantowych. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Połączenie systemów kwantowych i klasycznych

Platforma łączy komputery kwantowe IBM, w tym jej 120-kubitowy układ kwantowy Nighthawk, z superkomputerem Umbra laboratorium ORNL. Umbra działa na procesorach graficznych AMD Instinct i procesorach centralnych AMD EPYC.

System umożliwi badaczom testowanie sposobów wykrywania i korygowania błędów kwantowych poprzez łączenie klasycznych i kwantowych zasobów obliczeniowych. Kubity są podstawowymi jednostkami informacji w komputerach kwantowych, przy czym ich obliczenia nadal są podatne na błędy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Cele do 2028 roku

Projekt wspiera cel Departamentu Energii USA, jakim jest stworzenie do końca 2028 roku komputera kwantowego użytecznego do zadań naukowych. Według oceny IBM obecne eksperymenty pozostają około 230 razy w tyle za tym punktem odniesienia.

Platforma zostanie również podłączona do Oak Ridge Leadership Computing Facility w stanie Tennessee. Ma to pomóc badaczom analizować ściślejszą integrację kwantowych i klasycznych zasobów obliczeniowych. W maju IBM deklarował zamiar zainwestowania ponad 10 mld dolarów w obliczenia kwantowe i stworzenia pierwszego wielkoskalowego komputera kwantowego do 2029 roku.

Czytaj nas na