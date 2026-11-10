W Stanach Zjednoczonych korporacja IBM oświadczyła, że przestaje sponsorować amerykańskie wizy i zielone karty dla większości stanowisk w swoim dziale konsultingowym IBM Consulting, który zatrudnia ponad 150 tys. osób. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Przyczyny decyzji IBM

Rzecznik IBM powiedział Reutersowi, że firma wykorzystywała amerykańskie programy wizowe dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, aby zrekompensować niedobór specjalistów. Jednocześnie udział w takich programach zmniejszał się przez kilka lat.

Według przedstawiciela firmy IBM postanowił zakończyć sponsorowanie większości takich stanowisk z powodu zmian w dostępności wymaganych umiejętności i potrzebach klientów.

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Kontekst polityki wizowej USA

Decyzja IBM została podjęta w warunkach wzmożonej uwagi administracji Donalda Trumpa na zatrudnianie cudzoziemców w sektorze technologicznym. Według Reutersa w ubiegłym miesiącu administracja zawiesiła udział Microsoftu, Adobe i kilku dużych firm outsourcingowych, w tym Cognizant, Infosys i Tata Consultancy Services, w procedurze Permanent Labor Certification. Jest ona jednym z etapów uzyskania zielonej karty dla zagranicznych pracowników.

Wcześniej Bloomberg informował, powołując się na dokument firmy, że pracownicy, których dotknie ta decyzja, będą mogli kontynuować pracę w IBM poza USA lub odejść z firmy do końca roku. W ubiegłym roku Biały Dom również ogłosił jednorazową opłatę w wysokości 100 tys. dolarów za nowe petycje o wizy H-1B.

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