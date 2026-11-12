W USA Służba Imigracyjna i Celna (ICE) poinformowała, że w roku fiskalnym 2026 deportowała 483 200 osób — najwięcej w historii tej agencji. Służba podała również, że dokonała ponad 491 000 zatrzymań imigracyjnych. Poinformował o tym The Rio Times, powołując się na komunikat ICE z 12 listopada.

Wskaźniki roku fiskalnego

Chodzi o rok fiskalny USA, który trwał od 1 października 2025 roku do 30 września 2026 roku. Według danych ICE liczba deportacji przekroczyła wynik poprzedniego roku fiskalnego, kiedy agencja zgłosiła 442 640 takich przypadków.

ICE określiła oba wskaźniki — deportacje i zatrzymania imigracyjne — jako rekordowe w całej swojej historii. Ogłoszona liczba deportacji, 483 200, stanowi około 48% deklarowanego przez administrację celu, czyli miliona wydaleń rocznie. Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne Mullin powiązał wyniki z przywództwem prezydenta Donalda Trumpa.

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Zatrzymania administracyjne

Blisko 475 000 z ponad 491 000 zatrzymań miało charakter administracyjny. Takie zatrzymania dotyczą domniemanych cywilnych naruszeń prawa imigracyjnego, a nie zarzutów karnych. ICE poinformowała również o rekordowych 50 925 zatrzymaniach w sierpniu oraz ponad 48 000 we wrześniu.

Według analizy projektu TRAC przy Uniwersytecie Syracuse, w lipcu i sierpniu 2026 roku formalne wydalenia stanowiły 63% deportacji ujętych przez ICE. Pozostałą część stanowiły dobrowolne wyjazdy i powroty.

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