W RPA, w pierwszym dniu głosowania specjalnego w wyborach lokalnych, Komisja Wyborcza Republiki Południowej Afryki (IEC) oszacowała liczbę oddanych głosów na 780 tys. Głosowanie specjalne jest przeznaczone dla zarejestrowanych wyborców, którzy z powodu niepełnosprawności, choroby lub obowiązków zawodowych nie mogą przyjść do lokalu w głównym dniu wyborów, informuje Daily Maverick.

Opóźnienia w Kapsztadzie

W Kapsztadzie opóźnienia dotknęły 217 lokali wyborczych. IEC wyjaśniła, że dystrybucja wydrukowanych kart do głosowania trwała do wczesnych godzin poniedziałkowych i nie została zakończona przed planowanym otwarciem lokali o 8:00.

Wszystkie 217 lokali zostało później otwartych i kontynuowało pracę. Ich godziny działania w poniedziałek wydłużono do 18:00 zamiast zwykłej 17:00, aby więcej wyborców mogło oddać głos. Komisja przeprosiła osoby dotknięte opóźnieniami i oświadczyła, że problemy nie miały motywów politycznych, lecz wynikały z intensywnego procesu drukowania i dystrybucji kart do głosowania.

Dyrektor generalny IEC Sy Mamabolo zaznaczył, że zakłócenia są możliwe ze względu na skalę procesu wyborczego, w który zaangażowanych jest 127 tys. pracowników i 23 tys. lokali wyborczych. Według niego organizacja głosowania powinna poprawić się następnego dnia oraz w głównym dniu wyborów.

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Incydenty i tajność głosowania

Komisja poinformowała także o dwóch incydentach z udziałem pracowników lokali. W KwaZulu-Natal zastępca przewodniczącego lokalu został potrącony przez samochód w drodze do lokalu w okręgu uKhahlamba; w chwili briefingu pozostawał w szpitalu. W prowincji North West przewodnicząca lokalu zemdlała podczas pracy i zmarła.

Analityczka polityczna SABC Kanyi Magubane poskarżyła się na rozmieszczenie kabin do głosowania w Rivonia Village Hall. Według niej pracownicy i inne osoby w pomieszczeniu mogli widzieć, jak wyborcy wypełniają karty do głosowania. IEC oświadczyła, że kabiny powinny być ustawione zgodnie z zasadą bankomatów: pracownicy mogą obserwować proces, ale nie powinni widzieć wyboru danej osoby. Komisja poinformowała również, że może przekazać dodatkowe instrukcje, aby pracownicy nie zaglądali wyborcom przez ramię.

Głosowanie specjalne potrwa 3 listopada od 8:00 do 17:00. Główny dzień wyborów lokalnych zaplanowano na 4 listopada.

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