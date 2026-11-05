Na Filipinach, w Wietnamie, Tajlandii i Bangladeszu od 2021 roku anulowano lub wstrzymano ponad połowę proponowanych projektów wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego. Szacunkowa wartość anulowanych projektów lub tych, które nie wykazują zauważalnego postępu, wynosi 67,8 mld dolarów, informuje OilPrice, powołując się na Instytut Ekonomiki Energii i Analiz Finansowych (IEEFA).

49 elektrowni i 22 terminale

Pięcioletnia analiza IEEFA objęła proponowane elektrownie gazowe o wartości 109,2 mld dolarów oraz planowane terminale importowe LNG o wartości kolejnych 21 mld dolarów. W latach 2021–2026 49 planowanych elektrowni LNG i 22 terminale regazyfikacyjne zostały anulowane albo nie wykazały zauważalnego postępu.

Według szacunków IEEFA wartość tych projektów jest niemal 4,5 razy wyższa niż wartość obiektów ukończonych w tym samym okresie. Kierownik badań LNG i gazu w IEEFA Asia, Sam Reynolds, powiedział, że zmiany na rynkach paliw, sprzętu i walut zwiększyły ryzyko realizacji projektów LNG w rozwijających się krajach Azji, a także zmniejszyły przewidywalność przychodów potrzebną do pozyskania finansowania.

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Koszty i ryzyko walutowe

Wśród czynników, które od 2021 roku utrudniają rozwój projektów LNG, IEEFA wymienia gwałtowne wahania cen LNG, osłabienie walut azjatyckich wobec dolara amerykańskiego, długie terminy dostaw turbin gazowych w warunkach niedoboru sprzętu oraz wzrost nakładów kapitałowych.

Specjalista IEEFA Asia ds. LNG i gazu Christopher Doleman zauważył, że łączny wpływ tych ryzyk może podnieść uśredniony koszt energii elektrycznej z elektrowni gazowych nawet o 130% w porównaniu z bazowymi założeniami z 2021 roku. Jednocześnie analitycy Wood Mackenzie we wrześniu stwierdzili, że rozwój sztucznej inteligencji i budowa centrów danych w Azji mogą znacząco zwiększyć prognozowany popyt na LNG w Azji Południowo-Wschodniej.

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