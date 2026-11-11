W Kairze w Egipcie Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) poinformował o wstępnych rozmowach z Arabią Saudyjską w sprawie współpracy w dziedzinie inwestycji rolnych i rozwoju obszarów wiejskich. Chodzi w szczególności o włączenie małych producentów w Afryce do rynków zbytu, finansowania i większych projektów inwestycyjnych, podaje Asharq Al-Awsat.

Dyrektor regionalny IFAD na Bliski Wschód, Afrykę Północną, Europę i Azję Centralną, Noufou Tellaig, zaznaczył, że rozmowy dotyczą obecnie propozycji i możliwych mechanizmów finansowania. Jak powiedział, fundusz zawarł już umowę z saudyjskim Public Investment Fund (PIF), jednak wspólne projekty nie zostały jeszcze zrealizowane.

Dostęp małych rolników do rynków

W IFAD uważają, że potencjalne partnerstwo powinno obejmować nie tylko finansowanie. Wśród możliwych kierunków wskazano wymianę wiedzy eksperckiej, rozwój rolniczych łańcuchów wartości oraz rolnictwo kontraktowe, które mogłoby bezpośrednio łączyć rolników z nabywcami.

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Tellaig podkreślił, że największe trudności dla drobnych producentów pojawiają się na początkowym etapie systemu żywnościowego: brakuje im dostępu do wody, nasion, energii, technologii, kredytów i informacji rynkowej. Jak zaznaczył, inwestycje powinny przynosić korzyści rolnikom, a nie koncentrować się wyłącznie na przetwórstwie i handlu.

Projekty IFAD w Egipcie

Jako przykład działalności funduszu w regionie Tellaig wskazał egipski projekt CROWN w gubernatorstwach Beni Suef i Minja. Ma on objąć około 90 tys. wiejskich gospodarstw domowych i poprawić zarządzanie zasobami wodnymi na 30 tys. feddanów gruntów rolnych. Wkład IFAD w projekt wynosi 63 mln dolarów, a łączna wartość inwestycji to około 153 mln euro.

Program przewiduje odnowę kanałów irygacyjnych, usprawnienie ewidencji i dystrybucji wody, a także wykorzystanie energii słonecznej i nawadniania kroplowego. Aktywny portfel IFAD w regionie, według Tellaiga, wynosi około 2 mld dolarów i w przybliżeniu po równo składa się ze środków funduszu oraz współfinansowania.

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