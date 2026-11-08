Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) ostrzegła rząd Australii przed osłabieniem przepisów dotyczących prawa autorskiego na żądanie firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Dyrektor generalna IFPI Victoria Oakley oświadczyła, że taki krok może zaszkodzić sektorom kreatywnym i reputacji kraju, podaje The Guardian.

Obawy branży muzycznej

IFPI reprezentuje organizacje branży nagraniowej w różnych krajach. Według Oakley przedstawiciele branży obawiają się, że Australia może zgodzić się na żądania, które inne państwa już odrzuciły. Podkreśliła, że wystarczy jedna jurysdykcja o słabszej ochronie, aby firmy mogły szkolić modele na muzyce z całego świata.

Australijski rząd rozważa możliwe zmiany w przepisach o prawie autorskim w ramach szerszej polityki dotyczącej AI, która obejmuje także centra danych, bezpieczeństwo w internecie, rynek pracy, energetykę i gospodarkę. Premier Anthony Albanese wcześniej obiecał zapewnić twórcom maksymalną ochronę i stwierdził, że wykorzystywanie ich utworów bez zapłaty byłoby kradzieżą.

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Dyskusja o licencjonowaniu

Niektóre firmy z sektora AI sprzeciwiają się zawieraniu umów licencyjnych na obecnych zasadach, nazywając ten proces zbyt skomplikowanym. Firma Anthropic zaproponowała model opt-out, zgodnie z którym mogłaby gromadzić treści, jeśli posiadacz praw nie zgłosił wcześniej sprzeciwu. Jednocześnie duże firmy AI twierdzą, że potrzebują pewności prawnej w kwestii prawa autorskiego, aby inwestować w Australii i szkolić modele w tym kraju.

Oakley zaznaczyła, że wytwórnie muzyczne zawarły już dziesiątki umów licencyjnych z mniejszymi firmami AI w różnych krajach. Odrzuciła również twierdzenia, że licencjonowanie jest niemożliwe, powołując się na doświadczenia platform muzycznych Spotify, Amazon Music, Apple i Tidal.

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