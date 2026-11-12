Związek zawodowy IG Metall w Niemczech zezwolił na przeprowadzenie 24-godzinnych strajków ostrzegawczych w przemyśle metalowym i elektrotechnicznym. Akcje mogą objąć setki przedsiębiorstw i mają zwiększyć presję w negocjacjach taryfowych, które utknęły w martwym punkcie po trzech rundach, informuje Tagesschau.

Strajki mogą odbyć się w setkach przedsiębiorstw

Wszystkie regionalne oddziały IG Metall złożyły w środę wnioski o przeprowadzenie 24-godzinnych strajków. Takie akcje są ostatnim etapem przed głosowaniem członków związku i możliwym bezterminowym konfliktem pracowniczym.

Kierownictwo związku ma określić trzycyfrową liczbę przedsiębiorstw, w których odbędą się akcje. Przed strajkiem pracownicy każdego poszczególnego przedsiębiorstwa muszą poprzeć go zwykłą większością głosów. Dat akcji i listy firm, których będą dotyczyć, jeszcze nie ogłoszono.

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Rozbieżności dotyczące wynagrodzeń

IG Metall domaga się podwyżki płac o 5% w ciągu roku dla około 3,7 miliona pracowników, a także gwarancji zachowania miejsc pracy i przedsiębiorstw. Pracodawcy zaproponowali odwoływalną jednorazową wypłatę oraz podwyżkę o 1,3% na znacznie dłuższy okres obowiązywania umowy.

Przedstawiciele pracodawców w regionach nazwali zapowiedziane strajki nieproporcjonalnymi i oświadczyli, że mogą one spowodować znaczne straty gospodarcze dla branży przeżywającej kryzys. Według związku w pierwszej fali krótkoterminowych strajków ostrzegawczych uczestniczyło około 464 tysięcy pracowników. Czwarta runda negocjacji nie została jeszcze wyznaczona.

IG Metall stosował już 24-godzinne strajki ostrzegawcze w 2018 roku. Wówczas uczestniczyło w nich około 500 tysięcy osób w 250 przedsiębiorstwach.

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