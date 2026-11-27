Philadelphia Eagles pokonali Dallas Cowboys 39:38 w meczu NFL w Święto Dziękczynienia. Jake Elliott trafił field goal z 59 jardów na dwie sekundy przed końcem spotkania, a zespół z Filadelfii odrobił stratę 21 punktów. Jak podaje Sky Sports, był to największy comeback w historii meczów NFL rozgrywanych w Święto Dziękczynienia.

Decydująca końcówka meczu

W trzeciej kwarcie Cowboys mieli przewagę 21 punktów, a w czwartej prowadzili różnicą 14 punktów. Pod koniec meczu kicker Dallas Brandon Aubrey nie trafił field goala z 40 jardów, który mógł zwiększyć przewagę zespołu do 11 punktów.

Na dwie minuty przed końcem spotkania Eagles zmniejszyli stratę do 36:38. Następnie Prescott został zatrzymany przy czwartej próbie i jednym jardzie do pierwszego downu, tracąc dziewięć jardów na 55 sekund przed końcem. Podczas kolejnego posiadania obrońca Dallas Markquese Bell otrzymał karę za przeszkadzanie w podaniu, co dało Filadelfii pierwszy down i pomogło zespołowi znaleźć się w pozycji do decydującego kopnięcia Elliotta.

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Statystyki quarterbacków

Quarterback Eagles Joe Milton zaliczył 21 celnych podań na 31 prób na 331 jardów, zdobył trzy przyłożenia i zanotował jedno przechwycenie. Sam również wbiegł z piłką do strefy punktowej z 15 jardów. Skrzydłowy DeVonta Smith miał 11 złapanych podań na 200 jardów i zdobył dwa przyłożenia, w tym po podaniach Miltona na 50 i 45 jardów.

Prescott zakończył mecz z 19 celnymi podaniami na 28 prób na 291 jardów, dwoma przyłożeniami i jednym przechwyceniem. Javonte Williams pomógł Cowboys objąć prowadzenie 28:10 do przerwy, trzykrotnie wbiegając z piłką do strefy punktowej. Po tym zwycięstwie bilans Eagles wynosi 4-7, podczas gdy Cowboys spadli do 5-7.

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