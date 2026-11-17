IKEA anulowała część planów otwarcia nowych sklepów w Wielkiej Brytanii, wyjaśniając to kosztami podatków dla przedsiębiorstw i trudnościami z działalnością na tym rynku. Jak podaje The Guardian, powołując się na Davida McCabe’a, szefa brytyjskiego oddziału firmy.

Plany dotyczące mniejszych sklepów

Chodzi o mniejsze punkty handlowe, których dokładnych planowanych lokalizacji firma nie ujawniła. IKEA rozwija format sklepów o powierzchni od 1 tys. do 2 tys. metrów kwadratowych, między innymi przy ulicach handlowych i w parkach handlowych, zamiast tradycyjnych dużych sklepów na obrzeżach miast.

Według McCabe’a inwestycje w anulowane brytyjskie projekty mogą zostać skierowane do innych krajów europejskich. Powiedział on również, że brytyjski oddział IKEA płaci najwyższe podatki dla przedsiębiorstw spośród europejskich operacji grupy i zajmuje pod tym względem trzecie miejsce na świecie — po USA i Chinach.

Sprzedaż niemal się nie zmieniła

W roku finansowym zakończonym pod koniec sierpnia sprzedaż IKEA w Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,5%, do 2,26 mld funtów szterlingów. W pierwszych czterech miesiącach roku sprzedaż zwiększyła się o 4,7%, jednak w drugiej połowie roku spadła z powodu słabego zaufania konsumentów i długotrwałej presji na budżety gospodarstw domowych.

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McCabe zaznaczył, że klienci częściej rezygnują z dużych zmian we wnętrzach. Zamiast całkowicie wymieniać meble w sypialni, kupują jedną lub dwie mniejsze rzeczy oraz tekstylia. Jak powiedział, firma nie oczekuje szybkiej poprawy zaufania konsumentów.

IKEA poinformowała, że wydała 54 mln funtów na obniżenie cen średnio o 20% dla 425 produktów, w tym regału Billy, leżanki Hemnes i fotela Poäng. Firma stosuje także sezonowe rabaty przed Bożym Narodzeniem, między innymi na rozkładane stoły jadalne, składane krzesła i pluszowe zabawki.

IKEA otworzyła sklep przy Oxford Street w Londynie, a w ubiegłym roku — punkty handlowe w Brighton, Norwich i Yorku. Następnie firma otworzyła mały sklep w Chester, a także centra planowania i zamawiania mebli w Dundee i Aberdeen.

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