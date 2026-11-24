Elon Musk zwrócił się do Sądu Apelacyjnego Dziewiątego Okręgu USA w San Francisco o uchylenie werdyktu ławy przysięgłych w sprawie, w której uznano go odpowiedzialnym za wprowadzenie w błąd akcjonariuszy Twittera. Jak podaje Channel NewsAsia, sprawa jest związana z wypowiedziami Muska podczas zakupu serwisu społecznościowego za 44 mld dolarów w 2022 roku.

Argumenty Muska

W piśmie procesowym złożonym w poniedziałek wieczorem Musk oświadczył, że akcjonariusze nie udowodnili związku między jego wpisem z 13 maja 2022 roku a spadkiem notowań Twittera. Napisał wówczas, że transakcja została tymczasowo wstrzymana do czasu, aż Twitter wykaże, że jego platforma nie jest przepełniona fałszywymi kontami i spamem.

Tego dnia akcje Twittera potaniały o 9,7%, do 40,72 dolara. Musk twierdzi, że akcjonariusze nie udowodnili, iż spadek został spowodowany istotnie fałszywymi informacjami w jego wpisie. Oświadczył również, że inwestorzy próbują pociągnąć go do odpowiedzialności za oszustwo dotyczące papierów wartościowych wyłącznie z powodu spadku wartości akcji.

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Stanowisko akcjonariuszy i decyzja sądu

Musk sprzeciwił się także rozpatrywaniu sprawy jako pozwu zbiorowego. Jego zdaniem wielu inwestorów, którzy sprzedawali akcje Twittera, mogło nie polegać na jego wpisie.

Akcjonariusze oskarżali biznesmena o wykorzystywanie obaw dotyczących botów i spamu, aby wycofać się z transakcji lub uzyskać niższą cenę. Według ich wersji akcje Twittera pozostawały na niższym poziomie do października 2022 roku, kiedy Musk zgodził się sfinalizować zakup po pierwotnej cenie 54,20 dolara za akcję.

W lipcu sędzia federalnego sądu okręgowego Charles Breyer w San Francisco utrzymał werdykt w mocy, wskazując, że w sprawie istnieją istotne dowody na fałszywość wpisu Muska z 13 maja. Jeden z prawników powodów powiedział wcześniej, że jeśli werdykt zostanie ostatecznie utrzymany, Musk może zapłacić 2,6 mld dolarów plus odsetki. Po przejęciu Musk zmienił nazwę Twittera na X, a później włączył platformę do swojej firmy rakietowo-satelitarnej SpaceX.

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