Algierska bokserka Imane Khelif ma stoczyć 15 grudnia w Paryżu swoją pierwszą walkę na zawodowym ringu. Jej rywalką ma być 21-letnia Holenderka Clarida Sarabia, która wygrała wszystkie cztery poprzednie walki w gronie zawodowców, informuje Interia Sport.

Powrót po igrzyskach olimpijskich

Od igrzysk olimpijskich w Paryżu Khelif nie stoczyła żadnej walki. 9 sierpnia 2024 roku zdobyła tam złoty medal: w finale kategorii półśredniej Algierska pokonała Chinkę Yang Liu jednogłośną decyzją sędziów 5:0.

Jej pierwsza zawodowa walka była wcześniej planowana na kwiecień 2026 roku przeciwko Niemce Julii Igel. Khelif wycofała się jednak z pojedynku z powodu kontuzji barku.

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Skarga do arbitrażu sportowego

Trwają spory wokół prawa Khelif do startów w zawodach kobiet. W 2023 roku nie dopuszczono jej do mistrzostw świata z powodu niespełnienia kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących płci.

Później sportsmenka przygotowywała się do kolejnego amatorskiego startu, lecz nie wyraziła zgody na testy genetyczne, których od niedawna wymagają przepisy World Boxing. Złożyła skargę do Sportowego Sądu Arbitrażowego i oczekuje na jej rozpatrzenie.

Trener Khelif, Kamel Abdesselam, oświadczył, że walka o pas mistrzowski dla jego podopiecznej może zostać zorganizowana po trzech do pięciu pojedynków. Sama bokserka powiedziała na konferencji prasowej, że tęskniła za występami w ringu i zamierza dać z siebie wszystko po przejściu do boksu zawodowego.

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