Doustny lek imdathifan w badaniu fazy 1/2 wykazał obiektywną odpowiedź u 22% pacjentów z zaawansowanym jasnokomórkowym rakiem nerkowokomórkowym — najczęstszym podtypem raka nerki. Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie wyniosła 28,6 miesiąca.

O wynikach otwartego, wieloośrodkowego badania informuje News-Medical. W badaniu oceniano imdathifan, znany również jako NKT2152, jako monoterapię dla pacjentów, którzy wcześniej otrzymali standardowe leczenie.

Do badania włączono 120 pacjentów

Łącznie do badania włączono 120 pacjentów, którzy otrzymywali lek w stopniowo zwiększanych dawkach. Według badaczy leczenie było dobrze tolerowane, a działania niepożądane były możliwe do opanowania i zgodne z danymi z wcześniejszych badań inhibitorów HIF-2α.

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Imdathifan jest doustnym inhibitorem HIF-2α nowej generacji. HIF-2α gromadzi się w większości guzów w jasnokomórkowym raku nerkowokomórkowym. Belzutifan, inny inhibitor HIF-2α, jest zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków do leczenia raka nerki.

Badacze oceniali biomarker KIM-1

Naukowcy badali również poziom KIM-1 we krwi jako obiecujący biomarker predykcyjny dla jasnokomórkowego raka nerkowokomórkowego. U pacjentów, którzy odpowiedzieli na terapię, poziom KIM-1 obniżał się wraz ze zmniejszeniem guzów po leczeniu. Zdaniem autorów wskazuje to na aktywność leku wobec mechanizmu docelowego.

Badaniu przewodniczył Toni K. Choueiri z Dana—Farber Cancer Institute. Wyniki opublikowano 27 listopada 2026 roku w czasopiśmie Nature Cancer. Finansowanie zapewniła firma NiKang Therapeutics.

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