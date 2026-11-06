W Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla całego obszaru lub części 12 województw. Jak informuje Interia, wieczorem, w nocy i w sobotę rano widzialność w wielu miejscach może spaść poniżej 200 metrów.

Gdzie będą obowiązywać ostrzeżenia

Ostrzeżenia obejmują województwo wielkopolskie, powiat człuchowski w województwie pomorskim, większą część województwa zachodniopomorskiego, województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie, a także południowo-zachodnie obszary województwa mazowieckiego.

Służby meteorologiczne ostrzegają, że mgła może miejscami zamarzać i powodować śliskość nawierzchni dróg oraz chodników. Ostrzeżenia mają wejść w życie w piątek o godz. 18:00 i obowiązywać do soboty do godz. 10:00.

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Zimne noce i słaby wiatr

Rzeczniczka IMGW i synoptyczka Agnieszka Prasek poinformowała, że Polska pozostanie pod wpływem rozległego antycyklonu. Taka sytuacja ogranicza rozwój aktywnych stref opadów, jednak w listopadzie nie zawsze oznacza słoneczną pogodę: przy słabym wietrze, wysokiej wilgotności i długich nocach łatwo tworzą się mgły oraz niskie chmury warstwowe.

W sobotę temperatura w ciągu dnia wyniesie przeważnie od 4 do 9 stopni Celsjusza. Opadów na ogół się nie przewiduje, choć przy niskim zachmurzeniu miejscami możliwa jest słaba mżawka. W nocy prognozowane są przymrozki do minus 2–3 stopni, a lokalnie do minus 4 stopni; mgły mogą również miejscami powodować osadzanie się szadzi.

W niedzielę rano mgły mogą się utrzymywać, a w ciągu dnia temperatura w większości regionów ponownie będzie się wahać od 4 do 9 stopni. Słaby deszcz lub mżawka są możliwe tylko miejscami, a wiatr przez cały weekend będzie słaby.

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