Naukowcy z Xi’an Jiaotong-Liverpool University przeanalizowali dane z 214 krajów z okresu 39 lat i stwierdzili związek między wielkością importu dzikich zwierząt a większym prawdopodobieństwem pojawienia się odzwierzęcych chorób zakaźnych. Wyniki badania, opublikowanego w czasopiśmie One Health, przytacza News-Medical.

Import a pojawianie się chorób

Badacze osobno oceniali import i eksport dzikich zwierząt. Według ich wniosków większa skala importu wiązała się z wyższymi szansami na odnotowanie nowej odzwierzęcej choroby zakaźnej — czyli takiej, która przenosi się ze zwierząt na ludzi. Iloraz szans wyniósł 1,23: wzrost wskaźnika importu o jedną jednostkę wiązał się z około 23-procentowym wzrostem szans pojawienia się takiej choroby.

Jednocześnie autorzy nie stwierdzili statystycznie istotnego związku między eksportem dzikich zwierząt a pojawianiem się zakażeń odzwierzęcych. Naukowcy przypuszczają, że importowane zwierzęta mogą przenosić nowe patogeny, z którymi miejscowa ludność wcześniej nie miała kontaktu.

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Weryfikacja danych i ekstremalne ogniska

Aby sprawdzić, czy związek nie wynika wyłącznie z bardziej aktywnego systemu wykrywania chorób lub ogólnego poziomu handlu, zespół porównał także dane dotyczące nieodzwierzęcych nowych chorób zakaźnych. Najsilniejszy związek odnotowano właśnie w przypadku zakażeń odzwierzęcych, zaznaczyli autorzy pracy.

Oddzielna analiza skrajnych przypadków wykazała, że lata z bardzo wysokim importem dzikich zwierząt częściej zbiegały się z bardzo dużą liczbą ognisk chorób odzwierzęcych. Według oceny badaczy ekstremalne zdarzenia odzwierzęce występowały o 40% częściej jednocześnie z wysokimi wolumenami takiego importu. W przypadku eksportu związek ten był znacznie słabszy.

Wśród innych czynników związanych z ryzykiem pojawienia się nowych zakażeń badanie wymieniło różnorodność gatunkową ssaków, gęstość zaludnienia oraz przyrost ludności. Autorzy zalecili wzmocnienie kwarantanny, badań przesiewowych patogenów i nadzoru epidemiologicznego nad importowanymi żywymi dzikimi zwierzętami.

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