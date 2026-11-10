Chiny zaimportowały w październiku 41,94 mln ton ropy naftowej, czyli około 9,88 mln baryłek dziennie. Był to najwyższy poziom od marca i o 9,4% wyższy niż we wrześniu, podaje OilPrice, powołując się na Reuters.

Wzrost dostaw drogą morską

Według firmy analitycznej Kpler morski import ropy naftowej do Chin wzrósł w październiku o 12% w ujęciu miesięcznym. Jednocześnie całkowity wolumen zakupów był o 13,3% niższy niż w październiku 2025 roku.

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2026 roku Chiny zaimportowały o 15,1% mniej ropy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W czerwcu wolumen importu spadł do najniższego poziomu od dziesięciu lat, według publikacji.

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Dostawy z Arabii Saudyjskiej

Import ropy z Arabii Saudyjskiej wyniósł w październiku 1,62 mln baryłek dziennie. Poziom ten odpowiadał miesięcznym dostawom z Arabii Saudyjskiej w ubiegłym roku, jednak był zauważalnie wyższy niż wskaźniki z poprzednich miesięcy 2026 roku.

OilPrice zauważa, że po marcu Chiny wykorzystywały głównie zgromadzone zapasy ropy naftowej, szacowane na 1,3 mld baryłek, ograniczając zakupy na rynku zagranicznym. Od lata import zaczął stopniowo się odbudowywać, jednak ceny ropy, według oceny publikacji, reagowały głównie na doniesienia geopolityczne i wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

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