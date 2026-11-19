Światowe rynki akcji 19 listopada notowały mieszane wyniki, podczas gdy indeks dolara USA wzrósł do 104 punktów — najwyższego poziomu od kwietnia 2025 roku. Inwestorzy oceniali perspektywę dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz niepewność dotyczącą rentowności dużych inwestycji w sztuczną inteligencję, informuje Anadolu Agency.

Oczekiwania na bardziej restrykcyjną politykę Fed

Protokół z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej wykazał, że część urzędników mogłaby rozważyć podwyżkę stopy o więcej niż 25 punktów bazowych w przyszłym miesiącu, jeśli inflacja przekroczy prognozy. W tym kontekście rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła w środę o trzy punkty bazowe do 5,07%, a na początku czwartkowego handlu wynosiła 5,06%.

Złoto potaniało w środę o 3,2%, do 3 714 dolarów za uncję, najniższego poziomu od około 14 miesięcy. Umocnienie dolara i oczekiwania na bardziej agresywne zacieśnianie polityki przez Fed wywierały presję na notowania metalu szlachetnego.

Zapasy benzyny w USA wzrosły o 5,2 mln baryłek, do 215,9 mln baryłek, przekraczając oczekiwania. WTI straciła w środę 3% i była notowana na poziomie 81,80 dolara za baryłkę, a Brent zamknęła się poniżej 90 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od 31 sierpnia. Analitycy zaznaczyli, że niższe ceny energii mogą osłabić presję inflacyjną na świecie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Akcje spółek technologicznych i europejskie giełdy

Akcje Nvidii spadły w środę o 2,9%, mimo dobrych wyników spółki. Jednocześnie twórca Claude’a — Anthropic — ustalił cenę pierwszej oferty publicznej na 83 dolary za akcję i sprzedał 980 mln akcji, pozyskując około 81,3 mld dolarów. Spółka miała rozpocząć notowania na Nasdaq w czwartek pod tickerem ANT.

Indeks S&P 500 spadł o 0,23%, Dow Jones — o 1,11%, podczas gdy Nasdaq Composite wzrósł o 0,42%. W Europie indeksy spadały po informacjach o rocznej inflacji w strefie euro na poziomie 4% w październiku. Brytyjski FTSE 100 stracił 1,3%, niemiecki DAX — 1,19%, a francuski CAC 40 — 0,85%.

Na rynkach azjatyckich japoński Nikkei 225 wzrósł o 0,5%, podczas gdy południowokoreański Kospi spadł o 0,4%, chiński Shanghai Composite — o 0,3%, a hongkoński Hang Seng — o 1,9%.

Czytaj nas na