W Nowym Jorku 24 listopada indeks dolara amerykańskiego spadł o 0,52% — do 103,76, oddając większość zysków z poprzedniego dnia. Stało się to po osłabieniu gwałtownego wzrostu akcji spółek z sektora sztucznej inteligencji, związanego z powrotem Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego Nvidii. Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Oczekiwania dotyczące stóp Fed

Amerykańską walutę wspierały oczekiwania dalszych podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA: wzrost gospodarczy pozostaje silny, a inflacja jest wyższa od celu Fed wynoszącego 2%.

Jednocześnie Elias Haddad, szef globalnej strategii rynkowej w Brown Brothers Harriman, zauważył, że przewaga USA pod względem tempa wzrostu nad strefą euro, Wielką Brytanią i Japonią w listopadzie jeszcze bardziej się zmniejszyła. Jego zdaniem może to wywierać presję na dolara.

Według narzędzia FedWatch CME Group uczestnicy rynku kontraktów futures oceniali prawdopodobieństwo podwyżki stóp Fed w grudniu na 98%, a szanse na kolejną podwyżkę w styczniu na 66%.

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Ruchy innych walut

Euro wzrosło o 0,72% — do 1,0978 dolara. Wspólną europejską walutę wsparły także dane wskazujące na siódmy z rzędu wzrost nastrojów biznesowych w Niemczech w listopadzie.

Japoński jen osłabił się o 0,11% — do 159,15 jena za dolara, podczas gdy funt brytyjski umocnił się o 0,59% — do 1,3106 dolara. Dolar australijski zyskał 0,35%, do 0,6649 dolara amerykańskiego, lecz pozostawał blisko 11-miesięcznego minimum.

W ciągu ostatniego miesiąca waluta australijska straciła ponad 5% wobec dolara amerykańskiego w związku z oczekiwaniami obniżek stóp. Analitycy JPMorgan poinformowali o znacznym nagromadzeniu krótkich pozycji wobec dolara australijskiego. Według obliczeń LSEG opartych na danych amerykańskiego regulatora rynku spekulanci utrzymywali rekordową niedźwiedzią pozycję w tej walucie o wartości około 12,25 mld dolarów.

Bitcoin potaniał o 1,69% — do 60 255 dolarów.

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