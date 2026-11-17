Indeks europejskich akcji Stoxx Europe 600 spadł we wtorek o 0,7% według stanu na godz. 08:25 czasu GMT, kontynuując spadek z poprzedniego dnia. Rynek zareagował na zaostrzenie przez USA ograniczeń dostępu Chin do zaawansowanych chipów sztucznej inteligencji, poinformowała Anadolu Agency.

Sektor technologiczny pod presją

Najbardziej spadały akcje spółek technologicznych i surowcowych. Na plusie znajdowała się tylko jedna grupa sektorowa reprezentowana w indeksie. Spadki w Europie nastąpiły po zniżkach na rynkach azjatyckich, gdzie pod presją znalazły się akcje spółek z Korei Południowej i Tajwanu. Inwestorzy ponownie oceniali perspektywy przedsiębiorstw związanych ze sztuczną inteligencją.

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Zaostrzenie amerykańskich ograniczeń dotyczących dostępu Chin do zaawansowanych technologicznie chipów AI zwiększyło niepewność w sektorze. Inwestorzy oczekują również wyników finansowych Nvidii, które mogą wskazać na siłę popytu na infrastrukturę sztucznej inteligencji. Według agencji europejskie akcje mniej ucierpiały wskutek ograniczania inwestycji w AI, ponieważ regionalny rynek jest w większym stopniu reprezentowany przez sektory defensywne, w tym farmaceutyczny.

Ruchy poszczególnych akcji

Akcje Deutsche Bank spadały nawet o 6,2% po tym, jak Financial Times poinformował, że niemiecki bank przetworzył 582 mln dolarów podejrzanych płatności powiązanych ze zmarłym Jeffreyem Epsteinem, skazanym za przestępstwa seksualne. Jednocześnie notowania włoskiej spółki lotniczo-kosmicznej Avio rosły nawet o 17% po ofercie jej przejęcia złożonej przez fińską Iceye. Proponowane połączenie ma połączyć dwie spółki z konsolidującego się europejskiego sektora kosmicznego.

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