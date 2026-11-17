Na tajwańskim rynku akcji indeks TAIEX spadł o 6,03%, czyli o 2635,04 pkt, do 41 040,08 pkt. Był to drugi pod względem wielkości jednodniowy spadek indeksu w punktach w historii. Wyprzedaż objęła przede wszystkim lokalne spółki technologiczne powiązane z łańcuchem dostaw Nvidii, w obliczu niepewności dotyczącej przyszłego kierownictwa amerykańskiego producenta chipów.

Wyprzedaż akcji spółek technologicznych

Wolumen obrotu osiągnął 845,056 mld nowych dolarów tajwańskich, czyli około 25,7 mld dolarów amerykańskich, podaje Taipei Times. William Chen, analityk Young Cheng Asset Management, powiedział, że pod kierownictwem Jensena Huanga Nvidia stosowała praktyczny styl zarządzania: dyrektor generalny bezpośrednio nadzorował menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz poszczególne projekty.

Według Chena takie podejście przyspieszało innowacje wśród dostawców. Firmy w łańcuchu dostaw materiałów mogły wprowadzać nowe generacje produktów w około 18 miesięcy, podczas gdy w innych warunkach mogłoby to zająć około trzech lat. Uczestnicy rynku obserwują, czy Nvidia będzie w stanie dotrzymać harmonogramu rozwoju platform nowej generacji i zwiększania produkcji.

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Sprzedaż inwestorów i kurs walutowy

Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni, lokalne fundusze inwestycyjne i dealerzy łącznie sprzedali akcje o wartości 114,05 mld nowych dolarów tajwańskich. Największy odpływ netto przypadł na inwestorów zagranicznych — 70,19 mld nowych dolarów tajwańskich. Fundusze inwestycyjne przerwały serię 24 sesji giełdowych zakupów netto, sprzedając papiery wartościowe za 17,96 mld, podczas gdy dealerzy sprzedali akcje za 25,9 mld nowych dolarów tajwańskich.

Jednocześnie inwestorzy zagraniczni nie spieszyli się z wycofywaniem środków z Tajwanu i stali się nabywcami netto nowych dolarów tajwańskich, co ograniczyło osłabienie waluty po południu. Dolar tajwański zamknął się na poziomie 32,886 za jednego dolara amerykańskiego, tracąc 0,048 nowego dolara tajwańskiego; wolumen obrotu walutowego wyniósł 1,722 mld dolarów amerykańskich.

Nomura Asset Management Taiwan wskazała, że w krótkim terminie na akcje technologiczne wpływają niepewność dotycząca kierownictwa spółki oraz obawy o wyceny papierów. Jednocześnie zmiana kierownictwa w jednej spółce nie zniweluje przewag Tajwanu w zaawansowanej produkcji, masowej produkcji i integracji systemów, zdaniem zarządzającego aktywami.

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