W USA ceny producentów wzrosły w październiku o 6,5% rok do roku, co jest najwyższym wskaźnikiem od listopada 2022 roku. We wrześniu roczna inflacja producentów wyniosła 6,3%, informuje Anadolu Agency, powołując się na dane amerykańskiego Biura Statystyki Pracy.

Miesięczny wzrost spowolnił

Indeks cen producentów dla popytu finalnego wzrósł w październiku o 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Tempo wzrostu spowolniło po wzroście o 1,4% we wrześniu i o 0,4% w sierpniu.

Głównym czynnikiem miesięcznego wzrostu były towary, których ceny podniosły się o 0,5%. Koszt usług wzrósł o 0,2%. Ceny producentów z wyłączeniem żywności, nośników energii i usług handlowych wzrosły o 0,5% drugi miesiąc z rzędu, a w ujęciu rocznym — o 4,9%, wobec 5% we wrześniu.

Dynamika towarów i usług

Towary z wyłączeniem żywności i nośników energii odpowiadały za ponad 60% miesięcznego wzrostu cen towarów, drożejąc o 0,5%. Ceny żywności wzrosły o 1,3%, podczas gdy nośniki energii potaniały o 0,1%.

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Koszt oleju napędowego spadł o 7,9%, natomiast koszt podstawowych chemikaliów organicznych wzrósł o 3,9%. Wzrosły również ceny warzyw, paliw gazowych, paliwa lotniczego oraz przetworzonego mięsa z młodych kurcząt. W ujęciu rocznym ceny towarów skoczyły o 10,2%, najmocniej od października 2022 roku.

Ceny usług rosły piąty miesiąc z rzędu. Koszty transportu i magazynowania wzrosły o 2% i zapewniły trzy czwarte całkowitego wzrostu cen usług. Stawki za samochodowy transport towarowy wzrosły o 3,9%, podczas gdy marża w handlu hurtowym maszynami i samochodami zmniejszyła się o 4,2%.

Ceny przetworzonych towarów dla popytu pośredniego wzrosły o 0,4% w skali miesiąca i o 14,6% w ujęciu rocznym, najsilniej od lipca 2022 roku. Jednocześnie ceny towarów nieprzetworzonych spadły w październiku o 3,1%, w tym materiały energetyczne potaniały o 7,7%, a ropa naftowa o 10,3%.

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