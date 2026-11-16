W USA 16 listopada indeksy giełdowe zakończyły sesję znacznymi spadkami w związku z wyprzedażą akcji spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją. Dow Jones spadł o 739,38 punktu, czyli o 1,41%, do 51 608,17 punktu. S&P 500 stracił 145,08 punktu, czyli 1,92%, i zamknął się na poziomie 7 416,59 punktu, natomiast Nasdaq Composite spadł o 626,51 punktu, czyli o 2,49%, do 24 509,76 punktu.

Jak informuje Channel NewsAsia, najgłębsze spadki odnotował sektor technologiczny. Indeks spółek półprzewodnikowych SOX obniżył się o 5,3%, a akcje Nvidii potaniały o 4,1%.

Presja na akcje spółek technologicznych

Według publikacji negatywne nastroje na rynku nasiliły się po doniesieniach o rezygnacji Jensena Huanga ze stanowiska dyrektora generalnego Nvidii. Ross Mayfield, analityk strategii inwestycyjnej w firmie Baird, zauważył, że inwestorzy przeplatają zainteresowanie akcjami związanymi z AI poszukiwaniem możliwości w innych segmentach rynku akcji.

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Zdaniem Mayfielda nie ma oznak panicznego wycofywania się inwestorów z tej klasy aktywów; uczestnicy rynku zamiast tego zwracają uwagę na inne sektory.

Oczekiwania wobec raportu Nvidii

Spadek notowań nastąpił przed zaplanowaną na wtorek publikacją raportu Nvidii o wynikach finansowych. Analitycy oczekują, że zysk spółki wzrośnie o 90,4% rok do roku, a przychody wyniosą 109,10 mld dolarów.

Nasdaq znalazł się ponad 10% poniżej rekordowego poziomu zamknięcia osiągniętego 6 października, co odpowiada definicji korekty rynkowej. Inwestorzy oczekują również na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku USA, która może dostarczyć sygnałów dotyczących decyzji w sprawie stóp procentowych w przyszłym miesiącu.

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