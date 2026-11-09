Amerykańskie indeksy giełdowe 9 listopada znacznie wzrosły po spadku cen ropy, który złagodził obawy inwestorów dotyczące inflacji. Według wstępnych danych indeks S&P 500 zyskał 2,34% i zakończył sesję na poziomie 7 549,83 pkt, Nasdaq Composite wzrósł o 2,73% — do 25 250,55 pkt, a Dow Jones poszedł w górę o 2,16% — do 52 394,36 pkt, podaje Channel NewsAsia.

Wzrost większości sektorów

Dziewięć z 11 głównych sektorów S&P 500 wzrosło o ponad 1%. Najlepszą dynamikę wykazały sektor przemysłowy oraz sektor dóbr i usług nie pierwszej potrzeby — po około 4% każdy.

Dodatkowego wsparcia rynkowi udzielił gwałtowny spadek cen ropy. Prezydent USA Donald Trump umniejszył prawdopodobieństwo wznowienia uderzeń na Iran, co według danych publikacji złagodziło obawy dotyczące presji cenowej.

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Nvidia poszła pod prąd rynku

Akcje Nvidia, mimo ogólnego wzrostu sektora technologicznego, spadły i podczas sesji osiągnęły najniższy poziom od 31 marca. Inwestorzy podali w wątpliwość przyszłość dyrektora generalnego firmy Jensena Huanga w związku z wewnętrznym dochodzeniem dotyczącym tego, czy był on celem działań zagranicznego wywiadu.

Jednocześnie indeks Philadelphia Semiconductor Index wzrósł o około 7% po spadku o ponad 12% w ubiegłym tygodniu. Nvidia była jedyną spółką w indeksie, której akcje spadły w poniedziałek, podczas gdy największy wkład we wzrost wniosły Broadcom i Advanced Micro Devices.

W tym tygodniu Departament Pracy USA ma opublikować dane o inflacji: raport dotyczący indeksu cen konsumpcyjnych za październik zaplanowano na wtorek, a dotyczący indeksu cen producentów — na piątek. Według CME FedWatch oczekiwania podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną na grudniowym posiedzeniu przekraczały 80%.

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