W Indiach minister spraw wewnętrznych Amit Shah zatwierdził wyjątki od rządowych zasad Make in India, które otworzyły drogę do zakupu co najmniej 422 zagranicznych technologii kryminalistycznych, w tym produktów izraelskiej firmy Cellebrite. Jak informuje Al Jazeera, organizacja zajmująca się prawami cyfrowymi Internet Freedom Foundation odkryła dokumenty dotyczące tej decyzji.

Zasady Make in India przewidują pierwszeństwo dla lokalnych producentów w zamówieniach rządowych. Jednocześnie minister odpowiedzialny za resort dokonujący zakupu może przyznać wyjątek. W piśmie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 7 stycznia mowa o rocznym zwolnieniu z tych zasad na zakup narzędzi kryminalistycznych.

Licencja Cellebrite i przetargi policyjne

W innym piśmie z 20 stycznia Shah zezwolił Narodowej Agencji Śledczej na zakup trzyletniej licencji na Premium Tool firmy Cellebrite za około 50 mln rupii, czyli 529 947 dolarów. Z listy 422 pozycji Internet Freedom Foundation wyodrębniła 118 narzędzi do kryminalistyki cyfrowej i multimedialnej, w tym Cellebrite Pathfinder, Inseyets On-Prem Pro oraz Inseyets Offline.

Dokumentacja przetargowa policji w Delhi dla Narodowego Laboratorium Cyberkryminalistycznego zawierała wymagania dotyczące programów zdolnych do omijania haseł w macOS, Windows i Linux, usuwania blokad ekranu, odzyskiwania usuniętych plików oraz pozyskiwania danych z komunikatorów. Policja poszukiwała także systemu umożliwiającego dostęp do ponad 100 usług chmurowych za pośrednictwem danych uwierzytelniających lub tokenów logowania znalezionych na zabezpieczonych urządzeniach. Wśród wskazanych platform znalazły się Google, Apple, WhatsApp, Instagram, Telegram, Discord, Tinder, Grindr, OkCupid, Slack i OnlyFans.

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Obawy dotyczące nadzoru

Eksperci i Internet Freedom Foundation twierdzą, że indyjskie ustawodawstwo nie zawiera odrębnej ustawy ani protokołu regulującego przymusowe odblokowywanie zabezpieczonych telefonów i pełne kopiowanie danych z nich. Według ich oceny obowiązujące przepisy dotyczące zajmowania mienia nie określają wprost procedury omijania kodów dostępu, wykorzystywania tokenów do logowania do kont w chmurze ani przechowywania lub usuwania pozyskanych informacji.

Vrinda Bhandari, prawniczka pracująca w Sądzie Najwyższym Indii, oświadczyła, że możliwości państwowej inwigilacji w kraju stają się szersze i głębsze, podczas gdy brakuje właściwego nadzoru parlamentarnego lub sądowego. Sąd Najwyższy Indii w 2017 roku uznał prywatność za prawo podstawowe i stwierdził, że ingerencja państwa w życie prywatne musi mieć podstawę prawną, realizować uzasadniony cel i być proporcjonalna.

Blogger Dhruv Rathee po zatrzymaniu przez policję w Delhi oświadczył, że funkcjonariusze mogli próbować sklonować jego iPhone’a za pomocą narzędzi Cellebrite, jednak Al Jazeera nie zdołała niezależnie zweryfikować tych słów. Reporter Siasat Daily Mohammad Aslam Hussain również powiedział, że po zwrocie skonfiskowanego telefonu znalazł wybiórczo usunięte nagrania wideo, lecz nie był w stanie ustalić, jakich konkretnie narzędzi użyły organy ścigania.

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