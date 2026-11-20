W Tokio w Japonii Indie zgodziły się zezwolić Japońskim Siłom Samoobrony na korzystanie ze swoich poligonów do ćwiczeń z bojowymi odpaleniami rakiet. Porozumienie osiągnięto podczas spotkania w formacie „dwa plus dwa” z udziałem szefów resortów obrony i spraw zagranicznych obu krajów, informuje The Japan Times.

Współpraca obronna

Stronę japońską w rozmowach reprezentowali minister obrony Shinjiro Koizumi oraz minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi. Indie reprezentowali na spotkaniu minister obrony Rajnath Singh i szef MSZ S. Jaishankar.

Strony uzgodniły również wzmocnienie współpracy wojskowej i współdziałania w dziedzinie przemysłu obronnego.

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Obawy dotyczące przymusu gospodarczego

Po rozmowach przedstawiciele Japonii i Indii wyrazili poważne zaniepokojenie przymusem gospodarczym, w tym arbitralnymi ograniczeniami eksportowymi i polityką nierynkową. The Japan Times ocenił to oświadczenie jako zawoalowaną krytykę Chin.

Według gazety Pekin wpisał dziesiątki japońskich firm na czarną listę eksportową, zakazał dostaw towarów podwójnego zastosowania i wstrzymał eksport metali ziem rzadkich, ważnych dla japońskiej gospodarki.

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