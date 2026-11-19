Indie importowały w październiku rekordowe 5,58 mln baryłek ropy naftowej dziennie. To o 4,7% więcej niż we wrześniu i o 6,9% więcej niż w październiku 2025 roku, podaje OilPrice, powołując się na dane handlowe.

Rosyjska ropa pozostała największą częścią importu

Największy wolumen ropy Indie kupiły od Rosji, państwa-agresora. Import rosyjskiej ropy wzrósł o 3,5% w porównaniu z wrześniem — do 1,85 mln baryłek dziennie. Stanowiło to około jednej trzeciej całego indyjskiego importu surowca.

Jednocześnie przywrócenie przepływów przez Cieśninę Ormuz oraz krótsza odległość do Indii przyczyniły się do zwiększenia zakupów ropy od producentów z Zatoki Perskiej.

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Arabia Saudyjska wyprzedziła ZEA

Dostawy z Arabii Saudyjskiej wzrosły w październiku do 790 tys. baryłek dziennie, co było najwyższym poziomem od ośmiu miesięcy. Królestwo zajęło drugie miejsce wśród dostawców ropy do Indii, wyprzedzając Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Import z ZEA natomiast spadł do 612 tys. baryłek dziennie, do najniższego poziomu od siedmiu miesięcy. Źródła Reutersa w indyjskiej branży rafineryjnej wskazały, że Arabia Saudyjska oferowała rabaty na swoje gatunki ropy, rekompensując wyższe koszty transportu.

Pod koniec października państwowa indyjska spółka rafineryjna Bharat Petroleum Corporation Limited poinformowała, że w listopadzie ograniczy zakupy rosyjskiej ropy. Firma wyjaśniła to wysokimi kosztami frachtu i premiami za rosyjski surowiec w obliczu ofert ropy z Bliskiego Wschodu, której ceny spadają.

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