Od początku listopada Indie importowały więcej ropy naftowej z Zatoki Perskiej niż z Rosji. Według OilPrice, który powołuje się na Bloomberg i dane Kpler, dostawy z Zatoki Perskiej wyniosły około 2,1 mln baryłek dziennie, podczas gdy z Rosji — około 1,8 mln baryłek dziennie.

Wznowienie ruchu przez Cieśninę Ormuz

Według publikacji jest to pierwszy taki przypadek od początku wojny z udziałem Iranu, która zakłóciła zwykłe łańcuchy dostaw przez Cieśninę Ormuz. Przepływy ropy przez cieśninę w ostatnich tygodniach znacznie się odbudowały.

Zdaniem OilPrice przyczyniły się do tego przeładunki ropy ze statku na statek. Ze względu na nagromadzenie statków w Zatoce Omańskiej oraz obawy przed atakami na tankowce w pobliżu Cieśniny Ormuz takie operacje przeniesiono bliżej wybrzeża Indii.

Przed rozpoczęciem wojny średni wolumen indyjskiego importu ropy przez Cieśninę Ormuz wynosił około 2,8 mln baryłek dziennie. W kwietniu spadł do 247 tys. baryłek dziennie, gdy cieśnina była zamknięta dla niemal całej żeglugi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiana struktury zakupów

Rosyjska ropa pozostaje jednym z kluczowych źródeł dostaw dla Indii. Jednocześnie odbudowa przepływów przez Cieśninę Ormuz oraz krótsza odległość do Indii wzmocniły pozycję producentów z państw Zatoki Perskiej.

W ubiegłym miesiącu przeładunki ropy poza Cieśniną Ormuz rozszerzyły się na zachodnie wybrzeże Indii. Zatoka Kacch stała się kolejnym miejscem takich operacji dla producentów z państw Zatoki Perskiej, którzy dążą do utrzymania dostaw na rynki azjatyckie mimo ryzyka dla transportu tankowcami.

Pod koniec października Bharat Petroleum Corporation Limited, jedna z największych indyjskich państwowych rafinerii, poinformowała o zamiarze ograniczenia zakupów rosyjskiej ropy w listopadzie. Spółka wyjaśniła to wysokimi kosztami frachtu i premiami za rosyjski surowiec, które obniżają jego atrakcyjność w porównaniu z ofertami ropy z Bliskiego Wschodu, której ceny spadają.

Czytaj nas na