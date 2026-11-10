Na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji Indie, Nigeria i Niemcy poparły przygotowaną przez Brazylię mapę drogową odchodzenia od paliw kopalnych. Dokument zatytułowany Transitioning Away from Fossil Fuels przedstawił prezydent COP30 André Corrêa do Lago. Jak informuje Climate Home News, inicjatywa proponuje, aby kraje opracowały do 2028 roku krajowe plany budowy systemów czystej energii.

Poparcie producentów paliw kopalnych

Przedstawicielka Nigerii, będącej producentem ropy w OPEC, oświadczyła, że uznanie różnych warunków wyjściowych państw ma fundamentalne znaczenie. Według niej kraj posiadający duże zasoby energetyczne, problemy z dostępem do energii oraz ambicje przemysłowe musi jednocześnie industrializować się i dekarbonizować. Podkreśliła również, że praktycznym sprawdzianem dla mapy drogowej będzie przekształcenie proponowanych ścieżek transformacji w możliwości inwestycyjne.

Indie, trzeci na świecie konsument ropy i drugi konsument węgla, pozytywnie oceniły próbę Brazylii, by uczynić dokument inkluzywnym. Przedstawiciel kraju powiedział, że plan „zachowuje delikatną równowagę”, a transformacja energetyczna musi być tworzona wspólnie. Dodał, że dostępna cenowo energia odnawialna umożliwia odchodzenie od paliw kopalnych, a bezpieczeństwo energetyczne może wzmocnić ten proces, pod warunkiem uniknięcia zastąpienia jednej zależności inną.

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Cel na 2028 rok

W dokumencie główny etap ograniczania popytu i podaży węgla, ropy i gazu przypisano do okresu po 2031 roku. Niemcy, Francja i Niderlandy już w tym roku opublikowały własne krajowe mapy drogowe, a Brazylia również pracuje nad swoją. Inicjatywę publicznie poparły także Wielka Brytania i Australia.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał państwa do wykorzystania dokumentu do przygotowania konkretnych krajowych planów z jasnymi terminami, podziałem odpowiedzialności i potrzebami finansowymi. Do następnego Globalnego Przeglądu na koniec 2028 roku każde państwo powinno, jak powiedział, pokazać, co już zrobiło, aby ograniczyć wykorzystanie lub produkcję paliw kopalnych, jakie dalsze kroki planuje oraz jak będzie mierzyć postępy.

Przedstawiciele Niderlandów i Niemiec wezwali współprzewodniczących COP31 — Australię i Turcję — a także Etiopię, która będzie przewodniczyć COP32, do kontynuowania dyskusji i uwzględnienia mapy drogowej podczas globalnego przeglądu postępów klimatycznych pod koniec 2028 roku.

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