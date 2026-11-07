Reprezentacja Indii w krykiecie pokonała na wyjeździe Nową Zelandię czterema runami metodą Duckwortha—Lewisa—Sterna (DLS) i objęła prowadzenie 2:0 w serii pięciu meczów jednodniowych. Spotkanie w Wellington skrócono z powodu deszczu do 47 overów dla każdej drużyny, a grę zakończono przed czasem, gdy Indie miały 113 runów przy siedmiu wicketach. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Nowa Zelandia zdobyła 134 runy

Nowa Zelandia jako pierwsza wyszła do odbijania, ale indyjscy szybcy bowlerzy nie pozwolili gospodarzom nabrać tempa. Zespół zakończył inning z 134 runami w 41 overach.

Daryl Mitchell był najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy, zdobywając 55 runów z 104 piłek. Kapitan Nowej Zelandii Mitchell Santner dodał 31 runów z 38 piłek.

Auqib Nabi na początku inningsu wyeliminował Tima Seiferta i Willa Younga, przy czym wicket Seiferta był jego pierwszym w krykiecie międzynarodowym. Gurnoor Brar zaliczył over bez straty runów z dwoma wicketami, eliminując Toma Lathama i Glenna Phillipsa. Brar zakończył mecz z wynikiem czterech wicketów za 30 runów i został uznany zawodnikiem meczu, a Nabi, Anshul Kamboj i Axar Patel zdobyli po dwa wickety.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Indie straciły siedem wicketów

Podczas pogoni Jacob Duffy wyeliminował kapitana gości Shubmana Gilla pierwszą piłką inningsu Indii, a Virata Kohliego — w następnym overze. Rohit Sharma zapewnił Indiom początkowe runy, jednak po serii Kyle’a Jamiesona zespół miał 47 runów przy czterech wicketach.

Shreyas Iyer zdobył 30 runów z 46 piłek i pomógł ustabilizować innings. KL Rahul pozostał niepokonany z 26 runami z 38 piłek, w tym zaliczył dwa fours i dwie szóstki. Gdy deszcz ponownie przerwał mecz, Indiom brakowało jeszcze 22 runów do zwycięstwa, jednak przeliczenie metodą DLS dało im wygraną.

Gill powiedział, że spodziewał się łatwiejszej pogoni, lecz boisko okazało się trudne. Następny mecz serii odbędzie się we wtorek w Hamilton.

Czytaj nas na