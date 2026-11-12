Indie rozpoczęły kontrolę działań urzędników departamentu telekomunikacji, którzy nakazali zablokowanie stron internetowych na podstawie sfałszowanych orzeczeń sądowych. Policja prowadzi również śledztwo karne i zwróciła się do ministerstwa o cyfrowe logi oraz informacje o systemie przetwarzania treści, poinformował Channel NewsAsia.

Blokada 129 stron

W tym roku jednostka indyjskiego Ministerstwa Telekomunikacji nakazała dostawcom internetu zablokowanie 129 stron z nielegalnymi zakładami. Reuters podał, że zarządzenia opierały się na sfałszowanych dokumentach, rzekomo wydanych przez sądy wysokie Radżastanu i Allahabadu.

Według Reutersa domniemani oszuści wysyłali dokumenty urzędnikom e-mailem, podszywając się pod prawników. Przedstawiciel rządu, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, oświadczył, że ministerstwo przeanalizuje swoje procedury i rozważy dodatkową weryfikację orzeczeń sądowych przed wykonaniem żądań zablokowania stron.

Uchylenie zarządzeń

Ministerstwo planuje uchylić zarządzenia o blokadzie wydane na podstawie fałszywych dokumentów, a także usunąć powiązane z nimi materiały ze swojej strony internetowej. Według stanu na czwartek korespondencja z domniemanymi oszustami oraz kopie sfałszowanych orzeczeń nadal były dostępne online.

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Policja wszczęła postępowanie karne po tym, jak Wysoki Sąd w Allahabadzie sprawdził jeden z dokumentów złożonych w jego imieniu i ustalił, że sąd nie wydał takiego orzeczenia. Dokument zawierał sfałszowane logo i pieczęć sądu, a także fałszywy kod QR.

Zapytanie policji do ministerstwa

Przedstawiciel cyberpolicji stanu Uttar Pradesh Ghanshyam Yadav powiedział, że funkcjonariusze skierowali do ministerstwa telekomunikacji 24 pytania. Chcą ustalić, w jaki dokładnie sposób urząd przetworzył sfałszowane orzeczenia sądowe, oraz pomóc w zidentyfikowaniu osób odpowiedzialnych za ich wysłanie.

Po publikacji Reutersa politycy i aktywiści wezwali do wzmocnienia weryfikacji orzeczeń sądowych przed zastosowaniem ograniczeń wobec stron internetowych.

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