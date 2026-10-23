Ambasada Indii w Jemenie 23 października oświadczyła, że zwróciła się do różnych stron, aby ustalić okoliczności i fakty dotyczące incydentu u wybrzeży Jemenu. Placówka dyplomatyczna zaznaczyła, że na pokładzie jachtu prawdopodobnie znajdowali się obywatele Indii.

Sprawdzanie okoliczności

Strona indyjska nadal wyjaśnia szczegóły zdarzenia. O oświadczeniu ambasady poinformował The Hindu. Informacje o incydencie i obecności Hindusów na jachcie mają obecnie charakter wstępny.

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Oświadczenie rzecznika Huti

Niektóre arabskie media 22 października cytowały Jahję Sariego, rzecznika jemeńskich Huti. Według ich doniesień twierdził on, że siły saudyjskie zaatakowały indyjski jacht w pobliżu wyspy Yuqar u wybrzeży Jemenu na Morzu Czerwonym.

Twierdzenie to pochodzi od przedstawiciela Huti, podczas gdy ambasada Indii oświadczyła, że sprawdza okoliczności. Do incydentu doszło na tle eskalacji działań zbrojnych między wspieranymi przez Iran Huti a Arabią Saudyjską, podczas której strony atakują wzajemnie swoje obiekty i infrastrukturę.

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