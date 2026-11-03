Władze Indii potwierdziły nowe starcie między indyjskimi i chińskimi wojskowymi w kilku miejscach w stanie Arunachal Pradesh na północnym wschodzie kraju, wzdłuż faktycznej granicy obu państw. Dyrektor generalny Indyjsko-Tybetańskiej Policji Granicznej Shatrughjit Kapoor oświadczył, że sytuacja ta powstała w ciągu ostatnich kilku dni i nadal trwa. Poinformowała o tym Deutsche Welle.

Kapoor zauważył, że Indiom może być trudno przeciwstawić się Chinom konwencjonalnymi środkami ze względu na inwestycje i modernizację Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ChRL oraz oddziałów granicznych. Jednocześnie nie wiadomo, czy ostatnim starciom towarzyszyła przemoc fizyczna.

Stanowiska Indii i Chin

Premier Arunachal Pradesh Pema Khandu przyznał, że doszło do przypadków naruszenia Linii Faktycznej Kontroli, lecz stwierdził, że takie incydenty nie są nowe, a sytuacja jest ogólnie normalna. Według niego granica nie została właściwie wytyczona, a Chiny nie uznają linii McMahona, wyznaczonej przez Imperium Brytyjskie w 1914 roku między Arunachal Pradesh a Tybetem.

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Rzecznik indyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Randhir Jaiswal powiązał napięcia ze zmianą przez chińskie siły ustalonych tras patrolowania. Przedstawiciel chińskiego MSZ Guo Jiakun odrzucił oskarżenia, oświadczając, że chińscy wojskowi prowadzili rutynowe patrole i przestrzegali dwustronnych porozumień.

Nierozstrzygnięta linia kontroli

Linia Faktycznej Kontroli w dużej mierze rozdziela terytoria kontrolowane przez Indie i Chiny, jednak obie strony patrolują obszary, które uważają za własne. Były ambasador Indii w Chinach Gautam Bambawale wyjaśnił powtarzalność takich incydentów brakiem uzgodnionej linii granicznej. Według danych Indii jej długość wynosi 3488 kilometrów, podczas gdy Chiny uważają ją za krótszą.

Spór graniczny jest szczególnie drażliwy w Arunachal Pradesh, który Chiny uznają za część południowego Tybetu. W czerwcu 2020 roku starcie w dolinie rzeki Galwan we wschodnim Ladakhu pochłonęło życie 20 indyjskich wojskowych oraz, według indyjskich źródeł, czterech chińskich wojskowych; później Chiny potwierdziły śmierć czterech swoich żołnierzy. Indie i Chiny przeprowadziły od 2003 roku 25 rund rozmów specjalnych przedstawicieli, ale nadal nie osiągnęły ostatecznego porozumienia w sprawie granicy.

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