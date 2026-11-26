Indie planują zaangażować co najmniej 10 milionów osób do pracy w dziedzinie sztucznej inteligencji w ramach Narodowej Misji Rozwoju Talentów w AI. Poinformował o tym dyrektor Krajowej Rady Edukacji Zawodowej i Szkoleń Kadr Vikram Singh Bhati podczas wydarzenia w Goa, podaje Variety.

Szkolenie kadr dla AI

Według Bhatiego misja została niedawno uruchomiona przez premiera Narendrę Modiego. Przedstawiciel rady wspomniał również o programie SOAR — Skilling for AI Readiness, który ministerstwo uruchomiło, aby przygotować pracowników do korzystania z technologii sztucznej inteligencji.

Bhati wezwał firmy do włączenia się w szkolenia poprzez model praktyk zawodowych. Jego zdaniem ma to pomóc w dostosowaniu do nowych technologii zarówno pracowników, którzy mają już doświadczenie, jak i tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy.

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Wpływ na media i branże kreatywne

Plany omówiono podczas panelu na temat przyszłości kreatywnych umiejętności w branży medialnej, który odbył się w ramach WAVES Film Bazaar równolegle z 57. Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Indii. Dyrektor Ministerstwa Rozwoju Umiejętności i Przedsiębiorczości Amit Meena oświadczył, że AI zmienia łańcuch produkcyjny w mediach — od tworzenia koncepcji po wydanie produktu — i podkreślił potrzebę przekwalifikowania kadr.

Były dyrektor generalny państwowego nadawcy Doordarshan K. Satish Nambudiripad ostrzegł, że narzędzia AI mogą ujednolicić treści kreatywne, jeśli podczas szkolenia nie będą uwzględniane indyjski folklor, języki regionalne i cechy kulturowe. Założyciel i dyrektor generalny Astra Studios Biren Ghose z kolei zaznaczył, że kreatywne umiejętności przesuwają się od wykonywania zadań technicznych do kształtowania pomysłów i zarządzania technologiami.

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