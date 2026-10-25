Indie poradziły swoim obywatelom, by nie filmowali przechwyceń rakiet w Arabii Saudyjskiej — The Hindu
Jak podaje The Hindu, 25 października Indie poradziły swoim obywatelom w Arabii Saudyjskiej, aby przestrzegali lokalnych zasad i przepisów oraz powstrzymali się od filmowania lub publikowania informacji o przechwyceniach rakiet i dronów.
Zalecenia indyjskiej misji
Zalecenia są skierowane do obywateli Indii przebywających w Arabii Saudyjskiej. Poradzono im, aby nie rozpowszechniali informacji dotyczących przechwyceń rakiet i dronów.
Oddzielnie indyjska misja poinformowała o zawieszeniu lotów Air India i Air India Express do Rijadu i Dammamu, a także w kierunku powrotnym.
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Napięcia w regionie
Gazeta zaznacza, że komunikat opublikowano w obliczu wzrostu napięcia w regionie. Jako przyczynę wskazano serię ataków dronowych i rakietowych na infrastrukturę cywilną, które według The Hindu przeprowadzają jemeńscy Huti.
Komunikat dotyczy konkretnie rejestrowania i publikowania informacji związanych z działaniem systemów przechwytywania rakiet i dronów.