Reprezentacja Indii w krykiecie rozegra w piątek w Christchurch w Nowej Zelandii drugi i ostatni test serii przeciwko gospodarzom. Zwycięstwo jest niezbędne drużynie Shubmana Gilla, aby zachować szanse na awans do finału Mistrzostw Świata w Krykiecie Testowym. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Remis w Wellington

Pierwszy mecz serii w Wellington zakończył się remisem, choć Indie dominowały przez całe spotkanie. Hindusi zadeklarowali zakończenie swojej jedynej rundy przy wyniku 720/9, a sześciu z siedmiu czołowych pałkarzy zespołu zdobyło co najmniej po 50 punktów.

Czołowy szybki bowler Jasprit Bumrah, który wrócił do krykieta testowego po rocznej przerwie, rozegrał udany mecz. Jednak indyjska formacja nie zdołała wyeliminować wszystkich rywali w drugiej rundzie, a drużynie zabrakło pięciu wicketów do zwycięstwa.

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Walka o finał

Po remisie Indie pozostały na czwartym miejscu w tabeli Mistrzostw Świata w Krykiecie Testowym. Zespół musi wygrać sześć pozostałych testów w obecnym cyklu, w tym pięć domowych meczów z Australią, aby liczyć się w walce o przyszłoroczny finał. Nawet to może jednak nie wystarczyć, ponieważ Hindusi potrzebują także korzystnych wyników innych spotkań.

Trener bowlingu Indii Morne Morkel wezwał zawodników, by nie wywierali na siebie nadmiernej presji z powodu walki o finał i skupili się na najbliższym meczu z Nową Zelandią. Nowa Zelandia po remisie w Wellington spadła na trzecie miejsce w tabeli, za Republikę Południowej Afryki i Australią.

Szybki bowler Nowej Zelandii Matt Henry rozegra drugi test na swoim domowym boisku w Christchurch. Zauważył, że trawiaste boiska w Nowej Zelandii zwykle stopniowo stają się bardziej korzystne dla pałkarzy, a gdy nawierzchnia się wyrównuje, bowlerzy mają bardzo mały margines błędu.

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