Indie będą gospodarzami Champions Trophy w krykiecie w 2029 roku, a mistrzostwa świata w krykiecie w 2031 roku zorganizują wspólnie z Bangladeszem. Pakistan nie otrzymał prawa do organizacji żadnego dużego turnieju Międzynarodowej Rady Krykieta co najmniej do 2031 roku.

Jak informuje The National, Międzynarodowa Rada Krykieta zatwierdziła terminy kluczowych rozgrywek do 2035 roku, jednak miejsca ich organizacji ogłosiła tylko na najbliższe pięć lat. Lista obejmuje mistrzostwa świata w formatach jednodniowym i Twenty20, Champions Trophy oraz finały Mistrzostw Świata Testów.

Gospodarze turniejów do 2031 roku

Mistrzostwa świata Twenty20 w 2028 roku odbędą się w Australii i Nowej Zelandii od 12 października do 12 listopada. Turniej w 2030 roku wspólnie zorganizują Anglia, Irlandia i Szkocja — od 4 lipca do 4 sierpnia.

Anglia pozostanie również gospodarzem finałów Mistrzostw Świata Testów w 2029 i 2031 roku. Finał w 2029 roku zaplanowano na 8–12 czerwca, a finał w 2031 roku — na 12–16 czerwca.

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Champions Trophy w Indiach ma się odbyć od 9 do 28 października 2029 roku. Mistrzostwa świata w formacie jednodniowym, których gospodarzami będą Indie i Bangladesz, zaplanowano na okres od 9 października do 23 listopada 2031 roku.

Kwestia udziału Pakistanu

W materiale zaznaczono, że Indie i Pakistan nie organizują turniejów krykieta na swoich terytoriach z powodu pogorszenia relacji między krajami. Reprezentacja Pakistanu przyjechała do Indii na mistrzostwa świata w 2023 roku, ale nie udała się na mistrzostwa świata Twenty20, które odbyły się tam wcześniej w tym roku.

Indie z kolei nie pojechały do Pakistanu na Champions Trophy w 2025 roku, dlatego rozgrywki podzielono między Pakistan i ZEA. Kolejne mistrzostwa świata w formacie jednodniowym odbędą się w 2027 roku w Republice Południowej Afryki, Zimbabwe i Namibii.

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